Els eventuals tindran les mateixes retribucions que els funcionaris

El Govern va aprovar ahir que els eventuals tinguin les mateixes retribucions que els funcionaris o agents de l’Administració, tal com va anunciar el ministre Xavier Espot, que ahir va assumir les funcions de portaveu. Els funcionaris es regeixen per la Llei de la funció pública, mentre que els eventuals pel Codi de relacions laborals. Això feia que, fins ara, hi hagués diferències entre ells com, per exemple, en les dietes, les hores extres o les jornades nocturnes. Això és el que canviarà ara amb la reforma del contracte de treballadors eventuals, que fa que tinguin les mateixes retribucions que els funcionaris. «Aquesta situació d’inequitat no podia continuar existint», va subratllar Espot, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres. Aquesta mesura, que va ser una proposta del Ministeri de la Funció Pública, serà extensible tant als eventuals que ja treballen a l’Administració com als que firmin nous contractes.



Per exemple, entre els eventuals que més es beneficiarien d’aquesta nova mesura són els treballadors de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) o els guies culturals que, pels seus horaris o característiques laborals, sovint requereixen de dietes. No obstant això, Espot va puntualitzar que qualsevol treballador eventual es pot beneficiar d’aquesta reforma contractual.

Mesura temporal / Ara bé, de moment aquesta iniciativa és transitòria fins que es concreti la reforma de Llei de la funció pública, amb la qual el Govern està treballant i s’espera aprovar abans que s’acabi la legislatura.



En aquest context, Espot va relatar que, de moment, els calendaris s’estan desenvolupant segons l’establert. Ara mateix, la ministra de la Funció Pública, Eva Descarrega, està reunint-se amb sindicats i treballadors de l’Administració per consensuar la legislació. «És un dels grans projectes de la legislatura i volem que sigui una mesura acordada per tots els actors implicats», va defensar el Govern.



Espot també va recordar que aquesta reforma ha d’anar encaminada en reduir el nombre d’eventuals de l’Administració, que passarien a tenir contractes fixes. Ara bé, el ministre va desestimar que una de les fórmules sigui que si tenen tres contractes d’eventuals, directament, siguin contractats com a fixes. «El criteri no ha de ser que quan tens tants nombres de contractes has de ser fix», va ressaltar Espot.



El ministre va considerar que la reducció de nombre d’eventuals ha d’anar lligada que facin una feina permanent en l’Administració. Espot va valorar, per exemple, que el departament d’Afers Socials «no és normal que hi hagi un percentatge tan elevat de persones eventuals perquè han de donar un servei de forma continuada i permanent». En canvi, en el cas del COEX sí que es requereix que hi hagi una borsa de treballadors, que es necessita any rere any.



Salari mínim per als col·laboradors educatius / A proposta dels ministeris de la Funció Pública i el d’Educació, el Govern va aprovar ahir que els col·laboradors educatius i que no arribin al salari mínim interprofessional tinguin un complement per assolir-lo. El ministre Espot va relatar que fins ara aquests professionals havien de pagar aquest complement. Segons va detallar Espot, normalment no arriben a cobrar el salari mínim interprofessional perquè no realitzen jornades de 40 hores.

Aquesta modificació es començarà a aplicar el pròxim curs escolar. En el cas de la campanya 2016 i 2017, es van contractar 21 col·laboradors educatius, dels quals cinc estan afectats per aquesta mesura.