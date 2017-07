Notícia Concert de la britànica Joss Stone, dissabte a l’Arthotel La cantautora serà l’encarregada de recuperar el MusicArt Joss Stone durant una actuació. Autor/a: EL PERIÒDIC

La cantant i compositora britànica Joss Stone farà un concert aquest dissabte al restaurant Plató de l’edifici ArthotelQ d’Andorra la Vella, a les 11 de la nit. L’artista, actualment immersa en el seu Total World Tour, ha volgut completar la seva gira passant pel nostre país, el qual visitarà després de Suïssa i abans que Mònaco.



Stone, una de les veus més seductores del soul, blues i R&B, serà l’encarregada de recuperar el concepte de MusicArt que des de l’Arthotel portaven fent ja diversos anys. Els últims concerts però, van tenir lloc el 2015 amb artistes del Principat, com Black Thursday, un grup de versions rock de grans del gènere com Red Hot Chili Peppers, Guns and Roses, AC/DC, Foo Fighters, Lenny Kravitz o Muse.



El concert de Joss Stone ha estat una proposta d’última hora i ha agafat a molts per sorpresa, però vista la magnitud de l’artista i la seva voluntat de fer constar Andorra en la seva gira abans de marxar a Àfrica, des de l’Acta Arthotel no han volgut perdre l’oportunitat. Serà un concert gratuït, com els anteriors dins la iniciativa de MusicArt, i l’aforament serà limitat. Tot aquell que hi vulgui assistir ho podrà fer recollint les entrades a partir de demà a les onze del matí a la recepció del mateix hotel. Gaudint del directe es compartiran moments a les xarxes amb el hashtag #JossStoneAndorra.



Amb 30 anys, Joss Stone (Dover, Kent) ha estat obsessionada amb el soul des de ben petita, sent els Greatest Hits d’Aretha Franklin el primer disc que va comprar. En complir els 13 va començar a perseguir la seva carrera musical, signant només dos anys després, als 15, un contracte amb una discogràfica. Així, el seu primer àlbum d’estudi, The Soul Sessions, va ser publicat l’any 2003.



Deu anys després va voler tornar als seus principis, publicant l’àlbum que aconseguiria milions de vendes: The Soul Sessions Volume 2. Elegant, apassionant i poderós, l’àlbum va ser molt ben rebut arreu del món, col·locant-se entre les 20 millors cançons a les llistes britàniques i estatunidenques. En aquest sentit, va rebre algunes de les millors crítiques en molt de temps.



Però no va ser fins al 2014, quan va publicar el seu setè àlbum d’estudi, que va començar el seu projecte més ambiciós fins al moment: el Total World Tour, el mateix que passarà demà passat pel nostre país. Ambiciós perquè, en paraules seves, la seva missió «és explorar i entendre el llenguatge universal de la música de cada país del planeta», valora a la seva pàgina web. De moment, la gira iniciada l’abril de 2014 ha passat per ciutats com Dubai, Marroc, Sudàfrica, Lesoto, Swazilàndia, Austràlia i Nova Zelanda, entre altres. En cada país que visita, Stone demana col·laborar amb músics locals amb dos grans objectius: aprendre d’ells tocant cançons indígenes, i ensenyar també les seves pròpies cançons. De la mateixa manera, la cantant britànica aprofita els seus viatges per treballar amb nombroses causes benèfiques.



Quant a reconeixements, l’artista compta al seu palmarès amb un Glamour Award a la Nova Estrella el 2004, dos Brit Awards el 2005 per Millor Artista Urbà Britànic i Millor Solista Britànica i cinc nominacions als Grammy (tres d’elles pel seu àlbum Mind Body & Soul), entre les quals es va emportar el Premi Grammy a la Millor Interpretació de Duet o Grup de R&B el 2006 per Family Affair.



Amb una carrera musical llarga tot i la seva curta edat, Stone ha ofert la seva col·laboració a àlbums de Jeff Beck i Ringo Starr; cantat al show previ de la Super Bowl, actuat a la gala dels Grammy, entre altres coses que no molts artistes poden presumir d’haver-les fet. Els seus seguidors destaquen, d’altra banda, el seu esperit lliure i la seva passió.