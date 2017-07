El primer any del canvi de Meritxell rep opinions contraposades

El tram de l’avinguda Meritxell que es troba entre el carrer de la Unió i la plaça de la Rotonda ja fa més d’un any que està tancat a la circulació de vehicles: des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit, el tram és únicament per a vianants.



Segons informa l’ANA, el president de l’Associació de comerciants de l’avinguda Meritxell, David Fraissinet, va fer ahir una valoració «positiva» del tancament i va destacar que hi ha «molts més punts a favor que en contra», ja que ara el turista pot caminar per l’avinguda «amb molta més comoditat».



Qui també valora el canvi de manera constructiva és l’empresa familiar Via Moda. El seu director, Joan Prat, va afirmar que «tots els clients i visitants no entendrien tornar al que hi havia abans». Amb el canvi implementat el juliol de l’any passat, Prat va remarcar que s’ha aconseguit que la gent pugui fer «shopping», que és «poder passejar i comprar a la vegada». Això «és el que hem de donar, lleure, oci i compra».

Valoracions negatives / D’altra banda, el propietari de l’estanc Les 1000 Pipes, Remy Guasch, va destacar ahir que els turistes passegen pel mig de l’avinguda de manera còmoda, però per a ell això provoca un efecte contrari a les compres, ja que «no ‘piquen’ perquè no passen pel costat de l’aparador». Per això, creu que «a nivell de comerciant és millor que estigui oberta al trànsit». Per solucionar aquest aspecte, Guasch proposa que s’instal·lin terrasses mòbils al mig del carrer per obligar els vianants a passar pel costat dels aparadors.



Una visió encara més pessimista és la que va relatar la propietària de la botiga Cashmere Shop, Alexandra Aleix. Arran del canvi realitzat a Meritxell, Aleix va puntualitzar que les vendes de la seva botiga han baixat moltíssim, perquè l’establiment té una clientela que ja és gran i necessita traslladar-se amb vehicle fins a la porta. Per tant, «no ha estat positiu en cap sentit». Aleix va remarcar que les vendes només li han disminuït de la botiga situada a la part alta de l’avinguda, mentre que a l’Armeria, col·locada a la part baixa, on els vehicles encara hi transiten, les vendes es mantenen.



Aleix també va explicar que durant el mes de desembre, ella i altres comerciants contraris al tancament es van reunir amb la cònsol major per demanar-li que es replantegés el canvi realitzat. La resposta de Marsol va ser, segons explica Aleix, que la decisió estava presa i que no es farien enrere. Precisament, Marsol valorarà avui al migdia, davant de la premsa, l’any de tancament de l’avinguda.

Punts a millorar / Tant l’Associació de comerciants com el director de Via Moda van indicar que el següent pas a fer per millorar l’avinguda Meritxell és l’embelliment conjunt d’aquesta i Carlemany, ja que el turista «que ve a Andorra no sap que hi ha un canvi de parròquia al mig de l’avinguda», va apuntar Fraissinet.



Aquesta reivindicació ja fa mesos que està sobre la taula i la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, també fa temps que ha indicat que s’està treballant en una proposta d’embelliment conjunta entre la capital i Escaldes-Engordany. De fet, el passat dilluns l’Associació de comerciants de l’avinguda Meritxell va rebre una primera proposta d’embelliment i indiquen que la impressió inicial és bona.



Un altre punt que queda per arreglar, segons els dos actors consultats, és el tancament definitiu del carrer de la Borda, que actualment està obert al trànsit per poder accedir al pàrquing de l’hipermercat L.Eleclerc i als hotels Valmar i Pitiussa. Segons Fraissinet, el trànsit «encara és millorable» i pel director de Via Moda és «un problema que els cotxes passin per aquest tros de carrer». A més, Prat va reivindicar que la cònsol «ens va dient que s’arregla però fa un any que estem igual».