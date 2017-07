Aprovat el decret de protecció dels entorns de Meritxell

El Consell de Ministres va aprovar ahir el decret per protegir l’entorn del Santuari nou i el Santuari vell de Meritxell –a proposta de la titular de Cultura, Olga Gelabert–, així com els criteris que han de regir les intervencions sobre els béns immobles d’interès cultural i el seu entorn. El decret s’aprova després que hagi quedat exhaurit el seu termini d’exposició pública i de presentació d’al·legacions. En aquest sentit, el contingut del text ha quedat el mateix que el proposat inicialment en l’edicte publicat el darrer mes de desembre, només presenta petites variacions quant a redacció per fer-lo més comprensible.



D’aquesta manera, el decret de protecció dels entorns del Santuari nou i el Santuari vell de Meritxell aprovat ahir defineix la ubicació i la descripció del conjunt com un bé immoble d’interès cultural en la classificació de monument d’Andorra.



El text concreta dues zones que regeixen l’entorn de protecció. La primera zona estipulada, que està determinada per la Llei de Patrimoni Cultural, té en compte les parcel·les que estiguin a tocar o bé situades a 20 metres del Santuari. Aquests criteris són definitius i la gestió dependrà del Govern.

La segona zona és la que va més enllà dels 20 metres, i té en compte les característiques visuals del monument i els valors del seu entorn. Aquests altres criteris són proposats al comú de Canillo per a integrar-los, si es considera oportú, al pla d’urbanisme parroquial.



D’altra banda, el Consell de Ministres va aprovar ahir l’adjudicació definitiva per a la rehabilitació de l’església de Sant Serni de Canillo. L’adjudicació ha recaigut en l’empresa Undeca per 53.461,16 euros i les obres, de caràcter preventiu i correctiu, tindran un termini de 10 setmanes.