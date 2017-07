L'informal: tapes, qualitat, bon ambient i més tapes

Quants cops has sentit que no hi ha cap lloc especialitzat en tapes a Andorra? Doncs ara ja en tenim un!

Com a «tapa» s’entén una petita ració de menjar que es consumeix amb un refrigeri. No és el cas de l’Informal, la seva ració és de ben segur tot el contrari, les mides són d’allò més considerables!



Disposen d’una carta molt variada on costa decidir-se entre totes les propostes, però quan el pernil de gla Sánchez Romero Carvajal se’t desfà a la boca, el pa amb tomaquet cruix a cada mossegada o notes el punt de sal just de les anxoves de Santoña ja no costa gens decidir-se, ah! i no t’oblidis del plat estrella: les patates braves, quadrades i al punt de cocció, cruixents per fora però meloses per dins, una delícia pel paladar! . Ah! I com a postres, cal fer menció de l’especialitat casolana, el tiramisú.



Aquest establiment que tot just fa quatre mesos que va obrir les portes al mateix centre de Viviand ens presenta amb decoració rústica però alhora elegant i moderna, i amb una atenció molt atenta i propera, que et fa sentir realment com a casa, en família. Podria semblar un restaurant encarat només al turista, però la qualitat dels seus productes, la varietat de la carta i l’experiència gastronòmica en general, fa de L’informal el lloc ideal per fer un sopar d’aquest tipus; informal, però que segur que et farà quedar la mar de bé. Les tapes són les estrelles de la casa, però alhora, el restaurant ofereix opcions per a tothom, els amants de la carn hi tenen propostes de primera qualitat o els més pizzeros quedaran molt ben satisfets!



La nostra recomanació:



Les tapes són l’especialitat, per tant, la recomanació que us fem sense cap mena de dubte. Si sou uns quants, que cadascú en demani una i les compartiu.

Ideal per a… àpats en parella o també amb família i amics, cadascú trobarà alguna cosa que li agradi!



Punts forts i punts febles:



El punt fort, és sens dubte la qualitat. Tant la dels seus productes com la de la seva decoració, amb un estil únic i inimitable. El punt feble si és que se’n pot considerar, és que hi ha poca intimitat.