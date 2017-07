Notícia 22 anys per intentar matar la seva exparella en un accident La fiscalia sol·licita presó per un delicte de temptativa d’homicidi Manifestació a la Seu contra la violència de gènere, arran de l’accident. Autor/a: El Periòdic

L’Audiència de Lleida jutjarà el 19 i 20 de setembre el jove de 23 anys i de nacionalitat espanyola que va provocar presumptament un accident de trànsit amb la intenció de matar la seva exparella, que viatjava de copilot. Segons RàdioSeu, la Fiscalia sol·licita gairebé 22 anys de presó per un delicte de temptativa d’homicidi amb l’agreujant de gènere (nou anys i 11 mesos) i tres delictes de lesions amb l’agreujant de traïdoria (quatre anys cadascun), i l’acusa d’envestir intencionadament un vehicle que circulava en direcció contrària amb tres ocupants, que van resultar ferits.



Els fets van tenir lloc després de les 10 de la nit del diumenge 26 de juny de 2016 a la carretera N-260, al terme municipal de Ribera d’Urgellet. El Ministeri Públic també demana que s’imposi a l’acusat la pena de llibertat vigilada i la prohibició de comunicació i aproximació a menys de 500 metres de la noia durant el temps de la condemna. La jove va patir ferides de diversa consideració i va trigar 116 dies a curar-se. El detingut es troba a la presó de manera provisional.



La narració de l’escrit del Ministeri Públic assenyala que després de passar Montferrer l’acusat hauria accelerat la marxa i la noia li hauria dit que estava «boig» i que no ho fes, mentre intentava posar-se el cinturó. Malgrat les queixes, ell li hauria respost que no calia que se’l posés, que així tot seria «més ràpid». Segons relata el text, en el moment que el jove va fer una maniobra brusca per xocar contra el tot terreny que circulava en sentit contrari, l’acusat va dir «hem d’acabar junts; si no ets meva, no ets de ningú». Feia tres mesos que havien deixat la seva relació, d’un any.



Els Mossos d’Esquadra, quan van arribar al lloc de l’accident, van trobar dos vehicles que havien col·lidit. Un era un tot terreny amb tres ocupants, que estaven fora del vehicle i havien resultat ferits lleus. L’altre era un turisme, dins el qual hi havia dues persones atrapades i en estat greu, l’acusat i la seva exparella.