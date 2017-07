La part alta de Meritxell serà de sentit únic i tindrà dos ascensors

El Comú d’Andorra la Vella està ultimant els detalls del projecte d’embelliment previst per a la part alta de l’avinguda Meritxell. Segons la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, la previsió és adjudicar les obres a finals d’aquest any per poder començar-les el proper 1 d’abril. «I com no volem que sembli que portem tres anys fent obres, esperem acabar-les abans de finalitzar el 2018», va afegir ahir Marsol. La previsió és que els treballs de millora es facin durant tres mesos a l’estiu i dos a la tardor.

Malgrat que el projecte no està tancat, la cònsol va confirmar que ja hi ha una idea clara: que la part alta de l’avinguda sigui d’un únic sentit, tot i que encara no s’ha decidit si serà de baixada o de pujada. A més, és possible que la zona aculli dos ascensors amb la voluntat de connectar el carrer Prat de la Creu i el Bisbe Príncep Iglesias amb la part alta de Meritxell.

Tanmateix, Marsol va detallar que se substituirà tot el paviment de l’avinguda per granit, ja que és un material «més maco i digne» de la zona. També es preveu fer «alguna cosa més moderna a nivell de l’enllumenat, dels passos per a vianants i d’alguna plaça, com la Rebés». A més, es vol deixar la part alta de l’avinguda sense massa mobiliari «perquè no destorbi».

En general, la cònsol va puntualitzar que la idea del projecte és «mantenir el que tenim, però més dignificat i amb colors que no apaguin l’avinguda, ja que ara hi ha un quitrà deforme i fosc que li treu qualitat de vida». Segons Marsol, per ara els comerciants «comparteixen» el projecte.

S’ha pensat en tothom / A més, la cònsol va especificar que s’ha «pensat en tot; en les persones amb discapacitat, les que tenen problemes de mobilitat, les noves tecnologies, etcètera». En aquest sentit, va remarcar que una de les idees que segurament «sorprendrà als visitants» és la de fer visibles els semàfors «tant per baix com per dalt, posant elements a terra».

En un inici, el pressupost previst per realitzar totes aquestes obres era d’una mica més d’un milió d’euros. Tot i això, Marsol va confirmar ahir que, segurament, la partida augmentarà.

Projecte conjunt amb Escaldes / Les obres de la part alta de l’avinguda Meritxell es faran en paral·lel a les de la part baixa, ja que segons Marsol, la idea és començar els treballs per les dues bandes i anar avançant en els dos sentits cap a la plaça de la Rotonda.

En relació a l’embelliment conjunt que han de seguir Meritxell i Vivand, la cònsol va recordar que malgrat que tindran una continuïtat, cada comú farà el seu projecte d’obres per separat. Per exemple, «nosaltres [Andorra la Vella] posarem tot el terra de granit, però pel que sé, Escaldes el deixarà com està», va matisar Marsol. Tot i això, «hi haurà una zona de transició (el carrer de la Unió) perquè no es vegi un canvi brusc entre les dues avingudes».

Primer any de tancament / Fa poc més d’un any que la part baixa de l’avinguda Meritxell es va tancar a la circulació rodada des de les 12 del matí fins a les 12 de la nit. Al respecte, Marsol va destacar ahir que el balanç «és molt positiu. El tancament ha funcionat molt bé i no hem tingut cap problema». A més, «els comerciants, turistes i vianants ho han acceptat perfectament». Per tant, la voluntat és mantenir els horaris de tancament, malgrat que en dates puntuals o de molta afluència es pugui modificar.

Terreny de davant l’estació / Finalment, Marsol va detallar que en breu s’entregarà el terreny situat davant de l’Estació Nacional d’Autobusos –que fins ara estava en obres– al comú. Tot i això, encara no se sap què pot encabir l’espai. S’havia parlat de l’opció d’un parc aquàtic o alguna altra zona d’oci familiar.