Parc de Sa Riera (Selva)

És un error creure que la Costa Brava només està conformada de cales i platges. Sense menysprear-ne cap, la costa gironina també ofereix boscos i espais verds una mica més amagats però igual d’inspiradors. Com el planer espai situat a l’entorn de la Riera de Tossa de Mar, de ben bé cinc hectàrees: el parc de Sa Riera.



Sent un típic bosc mediterrani, no hi poden faltar els pins, les alzines i els suros. També es pot trobar fàcilment vegetació de ribera, com ara els pollancres i els verns, i la pròpia ribera.



A més de la bellesa natural, al parc de Sa Riera predominen els esports i els jocs infantils. Si la intenció és desconnectar o gaudir en família, no hi ha escapada millor que aquesta.