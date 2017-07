Santiago Rosselló i Maria Cosan han de declarar a la Batllia la setmana que ve

L’exdirectiu de Banca Privada d’Andorra Santiago Rosselló i l’exdirectora de l’Institut Nacional Andorrà de Finances Maria Cosan estan citats a declarar a la Batllia la setmana que ve. El batlle Santolària els ha cridat en el marc de la causa per coaccions, amenaces i extorsions a un dels accionistes majoritaris de BPA; Higini Cierco, i a l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. La querella criminal és contra l’agregat d’Interior de l’ambaixada espanyola a Andorra, Celestino Barroso; l’exresponsable d’assumptes interns de la policia espanyola, Marcelino Martín Blas; l’exnúmero dos de la policia espanyola, Eugenio Pino, i l’inspector en cap de la Policia Nacional espanyola i exagregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, Bonifacio Díaz Sevillano, àlies Boni.



L’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) es va afegir, com a acusació popular, a la querella presentada per Cierco i Miquel, per extorsió, coaccions i amenaces en el marc de l’Operació Catalunya. Davant de «la vulneració de drets fonamentals de dos ciutadans nacionals», l’IDHA va demanar afegir-se a la querella, i el batlle els va acceptar com a part (també ho van fer els Pujol, que es consideren part afectada, ja que la presumpta pressió va ser per obtenir dades bancàries de la família).



L’advocat de l’IDHA, Alfons Clavera, va explicar ahir que «estudiarem la incidència de les declaracions de Jaume Bartumeu al documental Las cloacas de Interior, si poden tenir repercussions a la causa per les extorsions». En el treball d’investigació, l’excap de Govern i exadvocat dels accionistes majoritaris de BPA assegura que la Policia espanyola es va endur les dades de tota la clientela de BPA, no només els comptes dels Pujol: «Algú que no em consta que fos la Fiscalia andorrana deixa entrar a Andorra uns organismes policials espanyols, i mitjançant el procediment informàtic de buidat dels arxius s’emporten tots els arxius de tots els comptes dels clients de Banca Privada d’Andorra. Crec que més fort, més gros que això, no ho trobaríem, no?», diu en l’audiovisual.



Aixecament de la immunitat / L’IDHA va presentar una llarga llista de demanda de diligències al batlle Santolària, entre les quals hi ha l’aixecament de la protecció diplomàtica de Barroso i Boni Díaz. Díaz ha estat destinat a Mèxic, com a agregat del Ministeri d’Interior espanyol, i de Barroso es rumoreja que aviat serà traslladat i substituït per una inspectora.



La petició correspon als articles 31 i 32 del Conveni de Viena, «a causa de la gravetat dels fets objecte de la investigació, que estan tipificats i penats al Codi Penal». L’IDHA vol que el batlle demani al Ministeri d’Afers Exteriors, ara en mans de Maria Ubach, que insti el seu homòleg espanyol a aixecar la immunitat diplomàtica dels dos querellats. De moment, Santolària no ha fet cap requeriment formal.



Més diligències / Entre les diligències demanades per l’IDHA hi ha que el batlle prengui declaració a diverses persones vinculades a la presumpta branca andorrana de l’Operació Catalunya. Un d’ells és el jutge Daniel de Alfonso, ex director de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC). L’IDHA vol que Santolària li prengui declaració, a través d’una Comissió Rogatòria Internacional (CRI), des de Santander, on ara treballa el jutge. La petició rau en què De Alfonso és l’interlocutor de l’exministre d’Interior espanyol Jorge Fernández Díaz en la gravació clandestina difosa pel diari Público i que va destapar l’Operació Catalunya.



L’IDHA també demana la declaració del cap de la secció d’ocupació i seguretat social de l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, José Crespo Fernández; de l’advocat José María Fuster Fabra, que va informar Cierco que es prengués seriosament les pressions rebudes; de Carles Fiñana, cap de la Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand); de Carles Salvador, un dels tres administradors provisionals que van ocupar-se de BPA després de ser intervinguda (juntament amb Santi Villán i Joan Quera); del xofer dels Cierco, que presumptament va portar Barroso fins ala seu de BPA; i tots els policies que van fer contravigilància el juny del 2014 a l’Hotel Villa Magna de Madrid, on els Cierco van ser amenaçats perquè revelessin les dades dels comptes dels Pujol. L’IDHA ha presentat al batlle les declaracions de la Policia Nacional, els informes i els números de placa.



D’altra banda, i en qualitat de perjudicats, l’IDHA també requereix a Santolària que prengui declaració, mitjançant comissió rogatòria, a l’expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, que dimecres va oferir una conferència a Andorra sobre el referèndum català, i al vicepresident de la Generalitat i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras. L’IDHA demana la seva declaració perquè «les accions delictives per les quals s’ha presentat la querella criminal anaven dirigides a investigar els seus comptes i els dels seus familiars», va puntualitzar Clavera.