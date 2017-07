Tir i polivalència pel MoraBanc

El segon fitxatge de la temporada del BC MoraBanc Andorra és Vlado Jankovic. L’acord era un fet i només faltava la signatura del jugador. Ahir per fi es decidia a posar-la en paper i confirmar així el seu retorn a l’ACB.



«Ve a completar el nostre joc exterior. Mesura dos metres i pot jugar en les posicions de dos i tres. Per la seva alçada i capacitat d’entendre el joc també faria que ens ajudés amb alguna possibilitat a la posició de quatre. És un jugador amb característiques ofensives, amb bon llançament de tres punts i que ve després d’un any difícil, on va haver de tornar a l’Aris. Vol reivindicar-se a la lliga ACB i ser important en un equip com el nostre», indica el director general del MoraBanc, Francesc Solana. La temporada passada Jankovic va jugar a l’Aris de Salònica cedit pel València Basket. Al conjunt hel·lè va realitzar de mitjana per partit 9,3 punts, 4,5 rebots i 2,3 assistències. Compta amb passaport grec, país on ha jugat la major part de la seva carrera esportiva. Es va formar al Panionios, conjunt amb el que debutava com a professional i que li va permetre debutar a Europa. Després va aconseguir fitxar per un dels grans del continent, el Panathinaikos, amb tres temporades exitoses on va poder sumar títols. Amb aquesta incorporació confirmada, el MoraBanc se centra ara en reforçar el joc interior.