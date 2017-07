Lliga amb 17 equips

La Lliga Endesa, per segona temporada consecutiva, tindrà un número senar d’equips. Així es va decidir ahir en l’assemblea general ordinària i extraordinària que l’ACB va celebrar a Barcelona. L’aprovació dels dos que pujaven de la LEB Or permet que es produeixi una situació que feia anys que no es vivia, normalitzant la competició.



El primer punt del dia va ser la validació per a que el Guipuskoa Basket i el CB Miraflores de Burgos siguin nous equips de la Lliga Endesa, després d’haver complert amb tots els requisits per a la seva entrada. Després de l’aprovació que confirmava el retorn del conjunt donostiarra a l’ACB, la seva presidenta, Nekane Azallus, assegurava estar satisfeta «per tota la feina que s’ha fet. Volem agrair a tots els que han pres part per a que puguem estar els dos equips que esportivament s’ho havien guanyat a la LEB». De cara a la propera temporada, «el nostre objectiu és consolidar el tema econòmic, perquè conforme ho estiguem fent, més pressupost tindrem també per fer un equip que sigui competitiu a aquesta lliga tan important». Igual de content estava el president del Miraflores, Félix Sancho, recordant que «portàvem moltíssim temps, sobretot a Burgos, esperant l’ascens i crec que podem estar més que satisfets». L’objectiu amb el que sortiran «és clar. La permanència és el que hem de marcar. Intentarem tenir un pressupost per aconseguir-ho. Ens volem salvar i mantenir-nos a la Lliga Endesa», i per aconseguir-ho es produiran força canvis a l’equip: «Hi haurà renovacions, però crec que el gruix de la plantilla serà nova».



Aquests ascensos signifiquen els descensos de l’Energía Plus Reial Betis i l’ICL Manresa, perquè a l’assemblea es va consensuar retirar la proposta de votació sobre la invitació a un club per a ser un número parell, ja que van veure que no es produiria una majoria perquè tirés endavant. Així la competició queda amb 17 equips, com la temporada passada. També va acordar-se continuar amb les negociacions amb la Federació Espanyola de Bàsquet per arribar a una lliga de 16 equips. «Que pugin i baixin equips és sa», assegura Gorka Aixàs, president del MoraBanc, subratllant que «seguim defensant els nostres interessos. Vam complir amb uns criteris diferents i encara hem de trobar un encaix i una solució als nostres interessos particulars». Francisco Roca, president de l’ACB, destacava a la finalització de l’assemblea que amb l’entrada del Guipúscoa i el Miraflores «es tracta, d’alguna manera, d’una efemèride a l’ACB perquè confirma d’una manera clara i definitiva que ja hem entrat en un període de total normalitat en tot el que té a veure amb els ascensos i descensos entre la Lliga Endesa i la LEB Or».

Calendari / La temporada començarà el 22 i 23 de setembre amb la Supercopa. El calendari de dates de la Lliga Endesa va quedar ahir conformat. Començarà el cap de setmana del 30 de setembre i l’1 d’octubre i la primera volta conclourà el 21 de gener, classificant als equips que jugaran la Copa del Rei de Gran Canària, que es disputarà entre el 15 i el 18 de febrer. La fase regular conclourà el 24 de maig, amb els play-off arrencant tres dies després i finalitzant entre el 18 i el 23 de juny, depenent del nombre de partits que s’hagin de disputar. La setmana vinent es realitzarà el sorteig del calendari, amb data encara per decidir-se. «És un calendari complicat on algunes setmanes tenim multiplicitat de partits. Estem en aquesta situació, com tots sabem, pel començament de les dues setmanes FIBA als mesos de novembre i febrer que comprimeix d’una manera important els calendaris de es lligues nacionals», exposava Roca.



A més d’aquests aspectes en la trobada hi havia altres temes que també es van decidir. Un és l’aprovació per unanimitat de la proposta d’usos de l’Instant Replay davant noves situacions durant l’enfrontament, i especialment en els dos darrers minuts i l’última acció del matx. Els clubs valoren donar totes les eines tècniques als àrbitres per a que es minimitzin al màxim possibles errades no subjectes a la interpretació i que es poden verificar gràcies a l’ajuda de la tecnologia. Les propostes es traslladen a la FEB i el Consell Superior d’Esports. Si donen el vist i plau es posaran en marxa. També es va aordar elevar de deu a quinze el nombre màxim de canvis permesos a les plantilles una vegada començada la temporada.