El Museu del Tabac unificarà les dues sales del segon pis

El Museu del Tabac unificarà les dues sales destinades a exposicions temporals que es troben en el segon pis, segons va explicar ahir Déborah Ribas, presidenta de la Fundació Júlia Reig. Actualment, el museu compta amb tres sales dedicades acollir exposicions temporals. Fins ara, les exhibicions més grans se situen en un espai del primer pis i un altre al segon. A més, en aquest segon pis hi ha una altra sala que alberga exposicions temporals més petites.



Ara, el Museu del Tabac ha decidit canviar la distribució. Amb les reformes, que es faran d’octubre a desembre, l’exposició temporal principal s’instal·larà en les dues sales que es troben al pis de dalt. Això permetre al visitant contemplar l’exposició com si estigués en un mateix espai, ja que les dues sales s’unificaran a través del passadís que hi ha entre elles. A més, això permetrà poder portar quadres més grans que es podran instal·lar en el passadís, però, també en la sala més petita. Aquesta té una forma quadrada i compte amb àmplies parets per acollir quadres o imatges més grans.



És per això, que el Museu ha decidit que quan s’acabin les exposicions que s’ofereixen ara, començaran les obres per unificar els dos espais.



Actualment, el Museu del Tabac acull una exposició dedicada al pintor francès Roux, que es podrà veure fins al 29 d’octubre. A més, també n’hi ha una altra del fotògraf Ricard Lobo, sobre imatges de la passarel·la de moda 080 Fashion Week, que es va inaugurar ahir i s’exposarà fins al 24 de setembre.

L’activitat seguirà / D’altra banda, la sala que hi ha en el primer pis és la que, a partir d’ara, rebrà les exposicions temporals més petites. En aquest espai no s’haurà de fer cap tipus d’obra. Per tant, des del Museu del Tabac van explicar que aquest recinte no deixarà de tenir activitat, ja que aquesta sala seguirà acollint exposicions durant el temps que les altres dues romandran tancades. El Museu del Tabac preveu tornar a obrir les portes d’aquests recintes el gener del 2018.



«De cara final d’any, la sala petita encara serà més bonica perquè la traslladarem a baix. Aquí quedarà una sala molt més gran per les exposicions temporals i la sala petita estarà a baix, en millors condicions», va detallar Ribas.