Defensa el liderat amb la direcció del cotxe trencada

Dia complicat per a Cyril Despres. El millor de tot per al resident francès és que segueix liderant el Silk Way Rally, i amb un avantatge important quan només queden dues etapes fer a la finalització del raid.



El traçat de la jornada transcorria entre Jiayuguan i Alashan. Despres va trencar la direcció del seu Peugeot 308, que el va obligar a fer un gran esforç físic per controlar el vehicle sobre la sorra. «Pot haver estat l’etapa més difícil de la meva vida», admetia el gal, «ha estat un dia molt dur» perquè «era pràcticament impossible conduir en els últims 50 quilòmetres. Estic Esgotat. Em fan mal les mans». Va concloure a la vuitena posició a 20.31 minuts del guanyador, el seu compatriota Christian Lavieille. A continuació van finalitzar els xinesos Kun Liu a 19 segons i Wei Han a 6.24. A la general Despres segueix un dia més com a líder. El seu principal perseguidor és Han, que es troba a 43.22. Tercer és Lavieille a 46.37.