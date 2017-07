Instants únics a les passarel·les

Instants únics és el que ha eclipsat Ricard Lobo amb la seva càmera, en la passarel·la de moda de 080 Barcelona Fashion Week, que se celebra dos cops l’any a Barcelona.

Arquitecte de professió, va arribar com a fotògraf d’aquest certament de manera casual, segons va relatar ahir Lobo, en la presentació de l’exposició Moda que es mostra al Museu del Tabac de Sant Julià de Lòria i que és un recull d’imatges que va fer durant 080 Barcelona Fashion Week. En l’edició del 2013, aquest certamen va dedicar una exposició monogràfica sobre la dissenyadora francesa Jeanne Lanvin, que va residir a la capital catalana. «Lanvin va aprendre a cosir a casa de la meva besàvia a la Rambla de Catalunya de Barcelona», va explicar Lobo. A partir d’aquí es va establir unes bones relacions entre les dues famílies. El pare de Lobo tenia unes làmines de dissenys elaborats i pintats per Lanvin i que va cedir per a l’exposició del festival del moda. Arran d’això, Lobo va aconseguir una acreditació com a fotògraf i, des de llavors, no ha parat de retratar les models en aquest esdeveniment, que celebra una edició al gener i una altra al juliol.



«M’interessa captar un moment, la imatge que veig», va ressaltar Lobo. De fet, va explicar que li agrada plasmar instants en moviment, imatges vives. Per això, en unes fotografies es veu com una dona alça el peu, una cama que avança o una model que desfila. «Amb la màquina parem el moviment. Amb aquest moviment parat, es tracta que l’espectador s’imagini el pas anterior i posterior perquè creï ell el moviment», va ressaltar el fotògraf, que va relacionar les seves imatges amb els quadres dels impressionistes que capten el moviment perquè l’espectador l’interpreti.



En l’exposició, que es pot visitar fins al 24 de setembre, hi ha una cinquantena de fotografies exhibides. A més, hi ha diverses pantalles, en les quals hi ha una successió d’imatges, més de 180.

L’exhibició està dividida en tres parts: el backstage, el moment en què les models estan esperant abans de sortir i quan desfilen. Una particularitat de l’obra de Lobo és que no retoca cap de les seves fotografies i, per tant, exposa aquell instant únic que capta el seu objectiu.