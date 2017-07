La Casa d’Areny-Plandolit tindrà la botiga central de tots els museus

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va inaugurar ahir una nova botiga al museu Casa d’Areny-Plandolit, que es convertirà en la tenda central de tots els museus, segons recull l’ANA. A més, amb la botiga, l’entrada principal es tornarà a situar en el carrer Major d’Ordino, que és la via més cèntrica de la localitat.



Abans, del 1998 la recepció se situava en aquest accés, però es va traslladar al Museu Postal. Aquest espai va quedar infrautilitzat i només servia per acollir les reunions de la fundació Ramon Llull un cop cada dos anys, es converteix a més en la botiga central de tots els museus d’Andorra.



D’altra banda, Gelabert va anunciar que també s’ha creat una nova línia de marxandatge com a «revulsiu» per als museus i amb la finalitat que els visitants es puguin emportar un record d’Andorra. Per això, comptarà amb productes com llibretes o samarretes amb la imatge de tots els museus.



Quant a l’antiga recepció del museu Postal, Gelabert va avançar que es convertirà en una sala d’exposicions temporals de llarga durada.