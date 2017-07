El Greco afirma que Andorra no combat prou la corrupció privada

El Grup d’Estats contra la Corrupció del Consell d’Europa (Greco) convida Andorra «a aprofundir en l’examen dels possibles beneficis que aportaria una incriminació de la corrupció privada», segons un informe que es va publicar ahir en el web d’aquesta institució i que respon al tercer cicle d’avaluació d’Andorra. Aquesta és una de les dues recomanacions del grup, d’un total de 20, que el Principat no ha complert. En aquest sentit, destaca que «el Principat d’Andorra manté la voluntat política de no sancionar els actes de corrupció en el sector privat, excepte quan aquests actes ja constitueixin una infracció penal tipificada en el dret penal nacional».



Malgrat això, el Greco conclou que el país ha implementat parcialment aquesta mesura, ja que té en consideració que aquesta recomanació havia estat implementada parcialment en l’Informe de Conformitat, que es va recollir després del segon cicle d’avaluació en el 2011. Ara bé, el Grup exposa que «el país havia visiblement procedit a discussions i decisions» fet que era «un examen d’oportunitats» sobre les «implicacions i beneficis d’una eventual extensió de la incriminació al sector privat». No obstant això, argumenta que «les autoritats andorranes indiquen que actualment no s’ha produït cap nou desenvolupament i que la posició del país no ha canviat des de l’Informe de Conformitat».



Pel que fa a l’altra recomanació que no compleix Andorra, fa referència a un terme de conceptes i està relacionat amb quan un funcionari no compleixi la llei. En aquest cas, en la redacció dels articles 381 i 384 del Codi Penal, que va entrar en vigor el desembre de 2016, canvia els conceptes d’acció o d’omissió «injusta» pel de «contraris a la funció». En aquest context, el Greco manifesta que s’hauria de suprimir aquesta terminologia juntament amb la «d’un acte de natura política», ja que el terme «contrari a la funció restringeix el camp d’infracció», cosa que «podria dificultar la incriminació a l’exigir de provar que s’esperava de l’agent que actués o s’abstingués d’actuar de forma contrària a la seva funció». A més, afegeix que s’ha d’analitzar si «l’agent públic ha demanat o rebut un avantatge per efectuar o abstenir-se d’efectuar un acte, que aquest acte sigui conforme a la seva funció o no».



En aquesta tercera fase d’avaluació, el Greco va analitzar unes altres cinc recomanacions que Andorra ha resolt «satisfactòriament» pel Grup.

Dues d’elles fan referència a la corrupció i el tràfic d’influències. En aquest cas, valora positivament que hagi desenvolupat la incriminació del tràfic d’influències pel que fa a la remuneració de tercers, així com ampliar-ho també en els agents públics estrangers.



El Greco també va emetre tres recomanacions en l’àmbit del finançament dels partits polítics. Una de les mesures que va aconsellar el Greco és que existeixin les condicions d’igualtat en la transparència en el finançament dels partits polítics. Això s’hauria resolt amb la modificació qualificada de partits polítics i finançament electoral aprovat a l’abril. En aquesta es determina que el sistema de finançament és mixt, públic i privat, però es prohibeix les donacions de persones jurídiques i estrangeres.



Aquesta reforma també ha donat resposta a una altra demanda i és que els partits o candidats han d’informar sobre les donacions quan superen un llindar concret. Ara, aquests ho han de comunicar en un període de vuit dies al Tribunal de Comptes.



Andorra va firmar el conveni per entrar al Greco el 2005 i ha passat un total tres avaluacions. En total aquest grup havia fet una vintena de recomanacions, de les quals només en queden dos pendents.