Notícia El Cirque du Soleil supera l’equador amb xifres positives La disposició de l’escenari es converteix en un «atractiu especial» Fotografia de grup de l'Escola Meritxell a l'nevelat del Cirque du Soleil, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

El director de Producte i Nous Projectes d’Andorra Turisme, Enric Torres, va confirmar ahir que el Cirque du Soleil està presentant unes xifres d’assistència «similars a les de l’any passat, potser, fins i tot, una mica per sobre. I la previsió és continuar amb aquest ritme d’afluència fins el tancament». Per tot, l’esperança és mantenir les dades d’ocupació que es van dir en un principi i que oscil·laven el 70%. Almenys, «així ho mostren les reserves que tenim fins ara», va matisar Torres.



El director també va destacar que Andorra Turisme encara no ha rebut un feedback concret sobre l’espectacle d’enguany i que «encara és aviat per fer-ne una valoració, doncs haurem d’esperar el retorn de les enquestes». Tot i això, va especificar que amb l’escenari al mig de la carpa es genera un «atractiu especial» i que la gent «se sorprèn».



Per ara, es preveu que el circ vingui durant dos anys més a Andorra. En aquest sentit, Torres va matisar que es mantenen les negociacions, i que malgrat que hi ha «una certa voluntat, tant per part nostra com per la del Cirque du Soleil, a hores d’ara no hi ha res tancat».



Més espectadors de peu / Aquest any –i per la disposició de l’escenari– l’envelat del circ disposa de més espai per als espectadors de peu. Segon Torres, «enguany hi ha més metres quadrats (uns 1.000) dedicats a aquests usuaris que l’any passat o altres edicions anteriors».



A més, Torres va puntualitzar que la ubicació de l’escenari «facilita» que els assistents de peu puguin estar «més propers» a l’espectacle. Per ara, la previsió és mantenir una repartició de públic similar a la que s’ha estat fent durant els cinc anys.



El circ manté tots els actes / Fa poc més d’una setmana, un dels acròbates que formen part del Cirque du Soleil va patir una indisposició i va haver d’abandonar l’espectacle en mig de l’actuació. Al respecte, Torres va remarcar ahir que l’espectacle en conjunt «ha mantingut la seva operativa al llarg de tots els dies». A més, va especificar que pot passar «que en algun moment hi hagi algun número que s’hagi de modificar, això ens ha passat en anteriors edicions, però el que compta és el conjunt de tot l’espectacle».



El circ regala una piscina a l’Escola Meritxell / El Cirque du Soleil fa cinc anys que realitza tallers amb l’Escola Especialitzada de Meritxell i el centre la Gavernera. Enguany, al finalitzar ahir les jornades, el circ va regalar una piscina de goma escuma a l’escola i aquesta li va atorgar una tassa personalitzada com a agraïment.