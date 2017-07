Notícia Detingut un home per agredir el seu gos cadell al mig del carrer L’individu apallissava el ca al carrer i quan aquest es va escapar el van atropellar Un bulldog anglès com el gos agredit. Autor/a: EL PERIÒDIC

Un home va ser detingut dimecres a la tarda després d’agredir el seu gos a la via pública, un Bulldog anglès de vuit mesos. Segons testimonis presencials dels fets, l’individu estava apallissant el cadell quan aquest, espantat, va fugir. En córrer va ser atropellat per un vehicle que li va causar lesions de molta gravetat. L’home va anar a recollir el gos però, segons testimonis oculars, anava begut i se li queia al terra.



L’home va ser detingut com a presumpte autor d’un delicte de maltractament animal, tipificat a l’article 297 del Codi Penal. El gos està ingressat en un centre veterinari en estat greu, i es tem per la seva vida ja que ha patit un fort traumatisme cranioencefàlic.



D’altra banda, l’home també té una altra gossa, una rottweiler de 10 anys d’edat. Quan l’home va ser detingut, la gossa es va quedar a casa d’uns coneguts, però l’individu, que ja ha estat posat en llibertat, la va anar a buscar i se la va emportar a casa. Ni la gent que l’acollia ni la Policia no van poder fer res per impedir-ho ja que no hi ha cap ordre judicial que li ho prohibeixi. Ara és la Batllia qui ha de dictaminar la condemna contra el maltractador.