L'ENA estrena l'espectacle de dansa i teatre 'Escenificant' Centrada en la desinformació, l'obra es representarà de nou el 17 de setembre

L’Escena Nacional d’Andorra (ENA), plataforma constituïda a finals de l’any 2006 i impulsada pel Govern, el Comú de la Massana i la Fundació Crèdit Andorrà, amb la col·laboració conjunta del Comú de Sant Julià de Lòria, va oferir aquest dijous l’estrena del seu nou espectacle anomenat Escenificant. L’espectacle respon a una mescla entre la dansa i el teatre i va acollir més de 80 persones a la plaça del Quart de la parròquia massanenca. L’obra juga entre la realitat i la ficció per posar en contacte l’abstracte del ball i el moviment amb un contingut d’actualitat.



Aquest cop, l’element d’actualitat en què «s’ha posat el focus» ha estat «la desinformació que tenim a l’abast», però «no és un discurs ni una crítica social», segons ha explicat a l’ANA una de les ballarines i creadores de l’espectacle, Emma Riba.



La intenció de les ballarines i creadores, Riba i Laura Alcalà, ha estat simplement voler unir unes pràctiques físiques molt concretes amb notícies d’actualitat d’Andorra. Tal com ha assenyalat Riba, «es vol lligar amb allò que estàs parlant i descontextualitzar al públic». En aquest sentit, tant les cocreadores com l’actor David Menéndez han ofert una representació dirigida a tots els públics.



Riba, tot i haver estat una improvisació, ha explicat que «l’equip artístic té una estructura de base» per a allò que «es va fent sobre el moment». D’aquesta manera, l’exhibició va comptar amb un locutor de ràdio que anava fent de mediador i va generar així múltiples significacions del moviment i del material auditiu.



La Massana va poder gaudir d’un espectacle que va comptar amb la participació del nombrós públic i que serà diferent cada vegada que es representi, ja que els protagonistes aniran nodrint-lo amb aportacions que recullin en les diferents localitats on actuïn. La següent representació d’Escenificant tindrà lloc el pròxim 17 de setembre a Sant Julià de Lòria que, com aquest dijous, serà gratuïta.



El programa / L’ENA pot presumir de funcions per a tots els gustos aquesta temporada 2017, a la qual encara li queden mesos per acabar. Quant al públic juvenil i adult, dins el format Quins clàssics!, podran gaudir d’un nou espectacle el pròxim 16 de desembre a les cinc de la tarda i a les 21.30 hores del vespre a l’Auditori Claror de Sant Julià de Lòria. Aquesta peça intentarà, com ja ha fet en un parell d’ocasions aquest any, acostar els clàssics de la literatura universal de forma intensiva; com ara La líada, Hamlet, Frankenstein i La metamorfosi.



El mes d’octubre estarà dedicat als majors de 16 anys amb dues funcions d’Aniversari els dies 12, a l’Auditori Claror de Sant Julià, i el 19, al Teatre de Les Fontetes de la Massana. L’espectacle consistirà en una família que es reuneix per celebrar un aniversari especial. El transcurs de l’any que ha passat genera noves relacions i inquietuds, i revifen les melancolies i enyorances transitades.



Els infants també són presents a l’agenda de l’ENA. Podran gaudir de l’espectacle L’ós bru no menja sopes a finals d’octubre.