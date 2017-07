Notícia Inaugurada l’exposició ‘Un estiu de museus’ a illa Carlemany La ministra de Cultura, Olga Gelabert, va presentar ahir la mostra La inauguració de l’exposició ‘Un estiu de museus’, ahir. Autor/a: Maricel Blanch

La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, va inaugurar ahir al matí l’exposició Un estiu de museus. La mostra presenta els diferents espais museístics del Principat gestionats pel Govern, amb l’objectiu de promoure el turisme cultural entre els que visitin Andorra. A l’acte de presentació també hi van assistir el cònsol menor de la parròquia d’Escaldes-Engordany, Marc Calvet, i la directora general de Cultura, Montserrat Planelles, segons informa l’ANA.



L’exposició, instal·lada a la planta baixa d’illa Carlemany, s’emmarca en les accions que el Ministeri de Cultura està engegant per tal de promocionar els equipaments culturals i patrimonials gestionats per Govern. En aquest sentit, i seguint aquesta política de divulgació i promoció, Gelabert va inaugurar també abans d’ahir la botiga central de tots els museus d’Andorra, instal·lada a la planta baixa de la Casa d’Areny-Plandolit a Ordino. Amb la Botiga dels Museus, l’entrada principal de la Casa d’Areny-Plandolit es resituarà al carrer Major d’Ordino, ja que és un carrer més cèntric.



Un estiu de museus escenifica el mapa d’Andorra amb la localització per parròquies dels monuments culturals, gestionats des de l’Àrea de Museus i Monuments del Govern, que es poden visitar. La mostra està composada per vuit vitrines relacionades amb el Santuari de Meritxell, a Canillo, el Museu Nacional de l’Automòbil, a Encamp, el Museu d’Areny-Plandolit, a Ordino, el Museu Postal, també a la parròquia d’Ordino, la Farga Rossell, a La Massana, la Casa Rull, al poble massanenc de Sispony, el Centre d’Interpretació de l’Andorra Romànica, a Pal, i la Casa de la Vall, a Andorra la Vella.



A cada expositor de la mostra exposada al centre comercial de l’Illa Carlemany es pot trobar una fitxa informativa i tècnica de cada monument en quatre idiomes: català, espanyol, francès i anglès. L’exposició es podrà visitar de manera gratuïta fins al 12 de setembre.