Notícia El Museu Carmen Thyssen organitza un ‘scaperoom’ L’equipament cultural destinarà un espai a l’activitat, per a joves de 18 a 30 anys, la nit del dia 25 amb motiu de la festa major d’Escaldes-Engordany L'entrada al Museu Carmen Thyssen Andorra Autor/a: Maricel Blanch

El Museu Carmen Thyssen Andorra organitzarà la Nit dels Joves dimarts 25, de les vuit a les 11 del vespre amb motiu de la festa major d’Escaldes-Engordany, que comença avui. L’activitat CODE: MCTA consistirà en un scaperoom a l’interior de la sala d’exposicions i en una visita guiada a vàries veus. Aquesta està dedicada a joves d’entre 18 i 30 anys i és totalment gratuïta, tot i que és necessari reservar prèviament ja que les places són limitades. També, durant tot el dia 26, l’accés al museu serà gratuït i s’oferiran visites guiades sota reserva prèvia.



El Museu Carmen Thyssen Andorra, ubicat a la planta baixa de l’antic Hotel Valira d’Escaldes-Engordany, es va inaugurar el març passat. L’edifici, originari del 1933, està protegit com a bé immoble ja que va ser un dels establiments hotelers i termals més antics d’Andorra. Actualment, destaca com a exemple de l’arquitectura de granit del país.



El museu acull exposicions temporals anuals amb obres de la Col·lecció Carmen Thyssen-Bornemisza. Aquesta es tracta d’una col·lecció privada en la que es materialitza el gran interès en l’art demostrat des de sempre per la baronessa Thyssen-Bornemisza. Des dels seus inicis, va comptar amb la participació activa del baró Thyssen, segons el web.