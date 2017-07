L’USdA no es conforma amb l’equiparació dels eventuals

La Unió Sindical d’Andorra (USdA) valora de forma positiva que el Govern hagi modificat els contractes dels eventuals per equiparar les seves compensacions salarials a les dels funcionaris. Tot i que, com va remarcar el secretari general de la unió, Gabriel Ubach, «es podria haver fet abans».



Ubach també va destacar que amb aquesta mesura «no n’hi ha prou, ja que encara queden moltes coses a fer per recuperar tot el que s’ha perdut a nivell adquisitiu en la funció pública, com tema salaris, condicions laborals, etcètera». A més, Ubach va destacar que els sembla bé la modificació dels eventuals «sempre i quan es faci per a tots, no només per a uns pocs».

Comparació amb els voltants / Tanmateix, el secretari general va remarcar que en comparació amb els països del voltant, Andorra «té molt a avançar, començant per les pagues, doncs ja fa anys que Espanya, per exemple, té 14 pagues i nosaltres en tenim 12. Són condicions laborals que no estan evolucionant».

Per tot, des de l’USdA es portaran aquestes i altres mancances del sistema laboral davant de la Comissió Consultiva de la Funció Pública perquè es tinguin en consideració a l’hora de presentar davant del Consell General la reforma del sector que s’està elaborant des de fa temps.



Precisament, Ubach va destacar que a hores d’ara encara no saben quan estarà finalitzada dita llei i que fins que no es presenti no «podrem saber com és i com afectarà al sector», així com si es mantindran les equiparacions entre els eventuals i els funcionaris, ja que segons va destacar dimecres passat el ministre de Justícia, Xavier Espot (actuant com a portaveu del Govern en substitució de Jordi Cinca), la modificació que afecta als eventuals és «transitòria», ja que es fa «a l’espera de la modificació de la Llei de la Funció Pública i del Reglament de sistemes de compensació».