Les mans solidàries d’Andorra

El Govern va aprovar dimecres passat les subvencions a projectes de cooperació internacional al desenvolupament d’entitats cíviques i altres actors d’Andorra sense ànim de lucre. Les dotacions previstes ascendeixen a un total de 233.306 euros que es distribuiran entre els vuit projectes (dels nou que es van presentat inicialment) aprovats per la comissió tècnica avaluadora.



Una de les entitats guanyadora ha estat la Fundació Ibo Àfrica, que vol iniciar un programa de prevenció, atenció i promoció integral a mares víctimes de matrimonis forçats i/o precoços al districte d’Ibo, a Cabo Delgado. El projecte es dotarà de 39.670 euros. Així mateix, Cooperand amb Llatinoamerica mostra la iniciativa Educació Digital PDB Santa Cruz de la Sierra (Bolívia), amb una dotació de 40.000 euros.



Un altre projecte aprovat és la construcció d’un centre de formació d’oficis d’art i d’alfabetització a Burkina Faso. L’acció ha estat presentada per Dàlmates Sense Frontera i comptarà amb 28.644 euros. A més, l’ONG 1000 Somriures, proposa Training Medical Center a Boulmiougou, una iniciativa també per a Burkina Faso que tindrà 39.818 euros.



D’altra banda, la comissió ha aprovat el projecte d’Infants del Món, que vol construir l’escola primària d’Snay i donar suport a dones soles amb fills de Cambodja. Aquesta acció comptarà amb 24.391 euros. També s’ha subvencionat un projecte d’assistència psicosocial per als usuaris de Música para Vivir, a Nicaragua, amb 9.167 euros.



Finalment, es donarà ajuda a Mans Unides, que vol fer un edifici per a l’hospitalització de malalts al Centre Mèdic Catòlic de Nkonondom, a Camerun. L’import adjudicat és de 40.000,00 euros. I a Daktari, que ha presentat un projecte educatiu en conservació ambiental a Uganda. La dotació d’ajuda serà de 11.616 euros.



Dàlmates / Dàlmates Sense Frontera ha treballat sempre amb en temes d’educació amb l’associació Des Amis des Enfants Démunis del poble de Réo, a Burkina Faso. L’ONG coneix bé la situació sobre el terreny i col·labora amb els beneficiaris en la formulació de nous projectes. Per tal de fomentar l’empoderament econòmic de les dones i dels infants del poble, Dàlmates Sense Frontera proposa la construcció d’un centre de formacions on s’impartiran classes de costura, fusteria, pintura i treball del bronze, a banda d’altres àmbits.



Ibo Àfrica / Després d’un estudi sobre la situació de la dona i les limitacions en l’exercici dels seus drets a través d’un diagnòstic participatiu, s’identifica el tema dels matrimonis forçats com el punt inicial des del qual es pot treballar la desigualtat entre gèneres, mitjançant la protecció i l’acompanyament de les mares i dels seus fills, la seva formació i la sensibilització de les comunitats sobre aquesta pràctica. Entre les accions d’Ibo Àfrica, es realitzaran activitats de sensibilització encaminades a disminuir els matrimonis forçats així com els embarassos no desitjats o precoços. El projecte inclou accions sobre la salut de les dones embarassades i dels nounats i accions d’emprenedoria per a dones.



Mans Unides / Nkolondom és un centre mèdic que està a la perifèria de Yaoundé, capital del Camerun. Mans Unides ha treballat anteriorment amb dit centre i actualment és una infraestructura molt ben valorada i amb un funcionament exemplar. Tot i això, quan els pacients que s’hi desplacen estan greus i necessiten hospitalització (la majoria de les consultes), cal preveure un desplaçament a un altre centre que pugui acollir el malalt. Per aquest motiu, Mans Unides proposa construir un edifici adjacent a Nkolondom per a l’hospitalització dels casos de malalties greus.



Infants del món / Infants del món sol·licita una subvenció per construir una escola primària a la vila d’Snay, a la Comuna de Rohal. El projecte preveu tres aules noves per encabir els 65 alumnes dels diferents graus que a hores d’ara fan classe en una única aula en molt males condicions. El projecte compta amb la implicació dels beneficiaris.



Música per viure / Música per Viure és una ONG que treballa al barri René Cisneros de Managua, a Nicaragua. L’objectiu de l’entitat és millorar les condicions de vida dels joves i infants d’aquest barri sensible i que puguin utilitzar la música com a eina de desenvolupament social i personal. També es proposa oferir una assistència psicosocial als beneficiaris.



Daktari / Daktari treballa a Uganda en projectes de suport veterinari. Després de diversos anys d’experiència a la zona i de diversos contactes amb infants i escoles, els responsables de l’entitat andorrana han evidenciat una gran marca d’informació pel que fa a la importància de la fauna entre els joves en edat escolar. Aquesta manca d’informació es tradueix de forma negativa en la preservació dels recursos naturals. Els voluntaris proposen un projecte educatiu que inclou la visita dels infants a parcs naturals, la realització d’un viver, xerrades i tallers en temes de ràbia i conservació del medi.



1000 somriures / L’ONG 1000 somriures, creada el 2016, treballa en col·laboració amb Ensimision, una entitat que ofereix serveis mèdics a la població

de Boulmiougou, a la perifèria d’Ouagadougou (capital de Burkina Faso). Després de diversos anys fent revisions mèdiques a la zona amb equips de professionals de la salut de Barcelona i locals, es proposa la creació d’un Centre Mèdic que institucionalitzi i permeti millorar la formació de metges locals en les especialitats d’oftalmologia, ginecologia, otorrinolaringologia, entre d’altres. Un dels aspectes més valorats és l’atenció que es donarà a infants amb discapacitats.



Llatinoamèrica / Les estratègies per lluitar contra el problema dels nens al carrer a Bolívia passen per la seva reinserció a la societat. L’entitat Cooperand amb Llatinoamèrica treballa amb una contrapart local que té un gran projecte dedicat a nens del carrer a Santa Cruz (Bolívia) amb la voluntat de formar-los i oferir-los una capacitació en diferents professions (fusters, jardiners...). L’entitat va iniciar l’any 2013 la fase d’un projecte pilot que té per objectiu augmentar la reinserció dels infants del carrer que tinguin un excel·lent expedient acadèmic, mitjançant una formació de qualitat en informàtica.