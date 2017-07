Laika presentarà una querella contra l’agressor del cadell

L’associació animalista Laika presentarà el proper dilluns una querella criminal contra l’home detingut dimecres passat per maltractar el seu ca a la via pública. Una de les mesures que es demanaran en dita querella és que es retiri la custòdia dels dos gossos que actualment té l’acusat ja que, segons va destacar el president de l’associació, Josep Mas, «amb els fets succeïts es demostra que l’home no està capacitat per tenir cap animal al seu càrrec».



Malgrat que no s’ha pogut demostrar, se sospita que l’home ha maltractat els seus gossos en ocasions anteriors. Tot i això, a hores d’ara l’acusat està en possessió d’un dels cans, el que no va malferir.

Evolució del ca maltractat / Pel que fa al gos maltractat, només se sap que encara es troba ingressat en un centre veterinari del Principat. L’animal va ser atès la mateixa tarda que van succeir els fets amb un fort traumatisme cranioencefàlic i, en un inici, es temia per la seva vida.

Conseqüències / Si la Batllia acaba dictaminant una sentència en contra de l’home, aquest s’enfrontarà a la possible pena de dos anys de presó i no podrà tenir un animal a càrrec durant els propers sis anys. Tot i això, Laika considera que aquesta és una pena força baixa, ja que «l’ideal seria que l’home no pogués tornar a tenir animals de forma indefinida, però la jurisprudència actual això no ho permet».