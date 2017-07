Com es ven el Principat

Cada vegada es parla més de la diversificació, l’expansió, l’obertura econòmica, la promoció turística... Però el que prima a l’hora de sortir a l’exterior és donar una bona imatge i potenciar les característiques exclusives de –en aquest cas– cada país.



Precisament, el portal en línia Familybreakfinder ha elaborat un mapa a nivell mundial amb l’eslògan que ha escollit cada territori per vendre’s de cara a l’exterior. Pel que fa a Andorra, el lema és –i com no podia ser d’altra manera– El País dels Pirineus.



De fet, des d’Andorra Turisme, el Govern i altres entitats turístiques com Grandvalira, s’han iniciat diverses campanyes que porten per bandera aquesta frase, i és que malgrat que els Pirineus són força extensos (doncs recorren gairebé tot l’istme que uneix Espanya i Europa), el Principat –des de fa temps– s’ha apoderat (en el bon sentit de la paraula) de la imatge i el marketing d’aquestes belles muntanyes.



En relació als eslògans veïns, Espanya es ven a nivell mundial amb el hashtag #españaaldetalle, mentre que França ho fa amb el lema Rendez vous en France, traduït en algunes ocasions com Ens veiem a França.



Pel que fa a les actuals potencies mundials, com els Estats Units o Japó, els darrers eslògans registrats són Tot al vostre abast i Descobriment sense fi, respectivament. Tanmateix, Itàlia es coneix com Fet a Itàlia i Grècia com Tot el temps clàssic. D’altra banda, el Marroc es regeix sota el lema Molt més, mentre que Argèlia ho fa sota Turisme per a tothom i Turquia sota Sigues el nostre convidat.



Altres lemes / Si s’observa el mapa complet elaborat per Familybreakfinder, es poden destacar eslògans de tota mena: des del senzill Viatge a Eslovàquia-bona idea a l’idealista Colòmbia és el realisme màgic.



Segons detalla la plataforma, aquests eslògans «són una visió de les formes en què els departaments de turisme de tot el món venen els seus països als visitants», donant així la possibilitat als turistes de conèixer l’essència de cada territori amb poques paraules. En els lemes dels països analitzats, la paraula més utilitzada és bonic (amb les seves variants lingüístiques i d’idioma), també s’usen molt els mots sentir, temps i vida. A més, molts es nodreixen d’exclamacions i altres signes de puntuació per emfatitzar els missatges.