El PS demanarà al Govern sobre la situació dels duaners

El conseller general del Partit Socialdemòcrata (PS), Gerard Alís, va explicar ahir que demanaran informació al Govern sobre la situació dels duaners, que reclamen que se’ls pagui el 20% dels impostos recaptats, tal com estipula el Codi de Duana, amb rang de llei, aprovat el 2004. El Govern tenia un període de sis mesos per desenvolupar aquest reglament, però 13 anys després no ho ha fet, per la qual cosa els duaners no han pogut cobrar aquest import que s’havia de destinar com a un complement de la jubilació i de prestacions socials. Per això, el cos va portar el cas als tribunals perquè se’ls abonés aquest complement, però tant la Batllia com el Superior han desestimat la demanda. Malgrat això, la resolució del TS exposa que hi ha «una inactivitat del Govern en desenvolupar l’article 14.4 del Codi de Duana constitueix una il·legalitat susceptible de generar responsabilitat administrativa».



Ara bé, precisament, el fet que hi hagi una resposta judicial és el que ha portat al PS ha plantejar-se fer una acció parlamentària. «Ara que hi ha aquesta resolució seria el moment de desplegar-lo», va opinar Alís. També va considerar que «és una obligació i un deure del Govern» pagar aquest complement als duaners. Tampoc va descartar que aquesta retribució hagi de ser retroactiva. «S’ha de regular el període passat», va precisar.

El PS està estudiant si fa l’acció via demanda d’informació o pregunta.