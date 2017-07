Govern i estacions busquen una estratègia conjunta per al sector de la neu a llarg termini

El cap de Govern, Toni Martí, va mantenir ahir una reunió conjunta amb els cinc cònsols de les parròquies on hi ha estacions d’esquí (Sant Julià, Ordino, la Massana, Encamp i Canillo), així com el màxim accionista de Saetde, Joan Viladomat. L’objectiu d’aquesta trobada és buscar una estratègia conjunta de país i a llarg termini per seguir impulsant el sector. Quan va començar la trobada, que va durar al voltant de dues hores, plovia a bots i barrals, però després va sortir el sol. «La reunió ha anat com el dia, millorant», va bromejar Josep Àngel Mortes, cònsol d’Ordino. De fet, era el primer cop que un cap de Govern convocava una reunió d’aquest estil amb els responsables de les principals estacions d’esquí, fet que els participants van valorar molt positivament.

Una primera presa de contacte / Ara bé, no es va tocar cap punt en concret ni es va entrar en detalls, sinó que va servir com un primer punt de contacte entre tots els implicats del sector de la neu. «No hi ha resultats concrets ni solucions concretes, sinó que hem parlat de manera genèrica de l’esquí d’Andorra», va explicar Mortés. Així doncs, el cònsol va relatar que el que es vol fer és marcar «un full de ruta» per al sector de la neu a escala de país.



Per això, va dir, es preveu realitzar reunions periòdiques per abordar les necessitats i interessos de cada una de les estacions. «En les pròximes trobades haurem de plantejar els punts de vista estratègics per als pròxims 30 anys», va exposar Mortés. De moment, però, no hi ha un calendari establert, segons va explicar el cònsol encampadà, Jordi Torres. «No s’ha marcat cap calendari, però hi ha una predisposició de tots a continuar», va destacar Torres. A més, va afegir que, ara, s’ha de buscar una persona o representant que «piloti» les reunions i la línia estratègica, tot i que preveu que la pròxima trobada la tornarà a convocar el cap de Govern, tal com ho ha fet amb aquesta.



A més, el cònsol va exposar que, tot i que cada estació té una fórmula diferent (públiques, privades o amb capital mixt), el sector «té interessos comuns». Per això, va destacar que la finalitat d’aquesta trobada és «fixar un objectiu comú de llarg termini i veure com ha d’evolucionar el sector de l’esquí».

També es va mostrar satisfet amb la reunió Joan Viladomat. «Està molt bé que el Govern es preocupi. És una cosa que funciona i hi ha una preocupació sobre què s’ha de fer perquè no s’espatlli i es pugui seguir tirant endavant», va manifestar Viladomat. A més, també va recordar que el sector de l’esquí «és important per al país i que, per tant, l’objectiu és que no es perdi la pistonada».



En aquesta línia, el cònsol massanenc, David Baró, va ressaltar que aquesta activitat no només afecta el sector en si, sinó que també té molta repercussió al comerç, al turisme i al PIB. De fet, els moments amb més afluència turística en el país és l’hivern i coincidint amb l’època d’esquí. «El cap de Govern volia transmetre, i tots ho compartim, que s’ha de fer una reflexió per veure com podem continuar anant cap a dalt i com podem ser competitius i portar aquest sector de la neu cap a dalt», va dir Baró. Fins ara, les societats del sector de l’esquí només s’havien reunit sota el paraigua d’Ski Andorra, per la qual cosa Baró va valorar positivament aquesta iniciativa de Govern i de voler centralitzar-ho a través de l’Executiu. «Amb això es veu més enfortit amb una clau més de país», va reflexionar el cònsol massanenc.

Marca Andorra / A més, Baró va detallar que tot i les especificats de cada una de les estacions, es tracta de veure els punts en comú per seguir venent la marca Andorra com un destí d’esquí. Així doncs, el que es persegueix «és pujar la destinació turística d’Andorra». Per això, va dir Baró ,el que ara han de fer els consells d’administració de les estacions és parlar entre ells per veure com «es pot aprofitar aquest moment per impulsar una cosa nova perquè Andorra pugui continuar sent competitiva». En aquest mateix context, el cònsol va ressaltar que es tracta d’analitzar en les pròximes trobades «millores es poden fer a nivell global per ser competitius».



De moment, tot ha quedat més aviat en un pla estratègic més conceptual sobre trobar punts en comú per veure com es pot millorar el sector. Així doncs, no s’ha concretat encara cap acció ni el Govern s’ha compromès amb cap tipus d’inversió. «Més que invertir, el Govern es compromet a pilotar que el sector de la neu tingui un futur prometedor i que s’aguanti en els propers 25 o 30 anys», va assegurar Mortés.

Tensions / Martí va anunciar la setmana passada que convocava la reunió, després que a finals de maig Viladomat anunciés que dissolia Nevasa, la societat que conforma Grandvalira. Així mateix, la setmana passada també es va donar a conèixer que Saetde havia fet una proposta per adquirir accions de Secnoa, la societat que gestiona Arcalís, i que abandonava el projecte de l’esquí escolar. Ara bé, totes les fonts consultades van manifestar que aquests temes no es van abordar en la reunió.



Sobre la iniciativa de Saetde per adquirir una part d’Arcalís, Mortés va assenyalar que no té cap novetat i que segueix avaluant la proposta que té sobre la taula. Pel que fa a la dissolució de Grandvalira, Mortés també va exposar que no sap com pot afectar a l’estratègia de país, però que s’haurà de tenir en compte. «Encara no sabem com serà el resultat final d’aquesta dissolució», va dir el cònsol.

Baró va opinar que creu que s’arribarà a un acord per l’esquí escolar. «Les bones voluntats hi són i no hi pot haver cap motiu perquè no es pugui solucionar», va sentenciar.