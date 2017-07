Despres guanya per segon any seguit el Silk Way Rally

Havia de defensar el lideratge a la darrera etapa però ja no serà necessari. Cyril Despres guanya per segon any consecutiu el Silk Way Rally. Ho fa abans d’hora perquè la darrera jornada no s’arribarà a disputar per les previsions de fortes precipitacions de pluja que hi havia per avui, quan el recorregut de 10.000 quilòmetres de la prova, que s’iniciava a Moscou, es completava.



Els organitzadors decidien després de l’etapa d’ahir que el ral·li es donava per conclòs. Així, la darrera part del traçat, entre Zhongwei i Xi’an de 716,56 km ja no s’arribaria a disputar per la seguretat dels pilots. D’aquesta manera la classificació quedava definida tal i com estava, amb Despres com a líder, repetint la victòria que va aconseguir fa un any. S’adjudica el seu segon títol a la prova. Segon és el francès Christian Lavieille a 1.04.39 hores i tercer el xinès Han Wei a 1.11.29. A la tretzena etapa Despres va concloure segon a 1,39 minuts del seu company d’equip, Stéphane Peterhansel. Tercer va ser Lavieille a 19.41.



«Una victòria al Dakar continua sent el Sant Graal, però un triomf al Silk Way Rally no és poc. L’any passat vaig unir-me al clan dels guanyadors en cotxes. Espero que ara canviï el cap de tigre per un tuareg el 2018», bromejava Despres, referint-se al trofeu al guanyador que donen en aquesta prova i al Dakar. Aquest darrer raid, el més prestigiós, el resident gal se l’ha adjudicat en cinc ocasions, totes en la categoria de motos. Ara vol fer-ho també amb un vehicle sobre quatre rodes.