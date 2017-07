L’Andorra Outdoor Games compta amb un cartell de 1.200 participants

La tercera edició dels Andorra Outdoor Games es desenvolupa avui i demà amb 1.200 participants. Durant el cap de setmana els amants dels esports de muntanya tindran la possibilitat de gaudir de diverses disciplines. Avui és el torn de la BTT i demà de la triatló i el trail, amb Naturlandia com a centre neuràlgic.



L’esdeveniment comença amb l’Andorra Challenge MTB, que compta amb dos recorreguts. El circuit més extens és de 90 quilòmetres i 2.900 metres de desnivell, amb sortida des de Naturlandia, seguint el camí cap a les pistes d’esquí de fons d’Aransa, en un traçat molt tècnic. Després transcorre cap a Lles i un sender de baixada cap a la Vall de la Llosa. De tornada cap a Aransa es remunta cap a la Rabassa i comença un segon bucle més dur que no pas el que s’ha viscut fins llavors. Amb un descens pronunciat van a Bescaran i tornen a pujar per pistes rodadores cap a Arcavell i de nou a la Rabassa. L’altre traçat és de 50 km i 1.900 m, que coincideix amb el segon bucle del recorregut llarg.



Demà és el torn de la resta de disciplines. L’Andorra Triatló es diferencia de la resta de proves d’aquest tipus que hi ha arreu al llarg del calendari per les característiques d’alçada que presenta. Comença amb un primer tram de natació, amb una volta de 750 m al llac d’Engolasters. Els participants es trobaran amb una temperatura de l’aigua baixa, amb una previsió de 14 graus, fet que provoca que sigui obligatori l’ús de neoprè. L’altura, a 1.616 m, fa que sigui més complicat agafar aire a l’hora de realitzar les braçades. En deixar l’aigua tocarà pujar la bicicleta per completar 36 km a la Rabassa, port de categoria especial, i amb un pendent mitjà del 6,2%. En acabar serà el torn de la cursa a peu, de 9 km i un desnivell positiu de 300 m. La carrera consta de dues voltes de 3,6 km més els trams d’enllaç. Es desenvolupa de forma íntegra a la cota 2.000 de Naturlandia.



El mateix dia se celebra l’Andorra Trail Pic Negre, amb tres circuits de diferents distàncies. La més llarga és de 35 km i 2.800 m de desnivell, recorrent la Vall del Madriu-Perafita-Claror. L’intermig és de 21 km i 1.750, i el curt de 14 km i 980 m. Un dels aspectes que hauran de tenir en compte tant els participants com els organitzadors és la climatologia. Hauran d’estar pendents del temps i de les precipitacions en forma de pluja que es puguin produir.

Xifres inferiors a les previstes / L’Andorra Outdoor Games, en la seva tercera edició, esperava fer un salt en el nombre de participació i arribar als 2.000 inscrits, una xifra força inferior a la real, que és de 1.200. També és sensiblement inferior als esportistes que van reunir-se l’any passat, que van ser poc més de 1.400. De cara a la pròxima edició els organitzadors esperen canviar la tendència i guanyar en participants. Aquest és un festival d’esports a l’aire lliure i no només es té en compte el vessant competitiu. També estan programades tot un seguit d’activitats paral·leles que giren al voltant de la cultura outdoor, per oferir dinamisme i oci als propis participants i els seus acompanyants.