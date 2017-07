Notícia El Suprem dificulta demostrar que els diners xinesos a BPA eren delictius La batlle Mingorance s’agafava en aquesta causa paral·lela per inculpar els processats Gao Ping, presumpte cap de la trama ‘Emperador’, després de presenciar-se a l’Audiència Nacional, l’any 2012. Autor/a: JOSE LUIS ROCA

La Sala del Penal del Tribunal Suprem espanyol ha absolt el ciutadà xinès i el policia sobre els quals el Ministeri Fiscal espanyol insistia que havien comès delictes de revelació de secrets. Prèviament, l’Audiència Nacional havia absolt vuit persones (sis policies i dos civils) per delictes de revelació de secrets, tràfic d’influències i suborns, i la Fiscalia va recórrer en dos dels casos. La causa és una de les paral·leles obertes del cas Emperador, en què s’investiga si els diners que comerciants xinesos –liderats per Gao Ping– tenien a Banca Privada d’Andorra (BPA) eren d’origen delictiu.



És una de les acusacions amb què es fomenta que BPA funcionava com un entramat delictiu. La sentència del Suprem, amb data del 13 de juliol, i a la qual ha tingut accés EL PERIÒDIC, desvincula així els moviments dels empresaris xinesos de qualsevol activitat delictiva amb BPA. Per tant, es tractaria d’evasió fiscal, però no de diners criminals.



Segons fonts consultades, amb la sentència del Suprem es confirma el que les defenses dels processats pel cas BPA sempre han mantingut: que els diners dels xinesos no eren de procedència il·lícita, només es tractava d’evasió fiscal, un delicte tipificat a Espanya però que a Andorra no ho ha estat fins fa uns dies.



EL PERIÒDIC també ha pogut saber que alguns dels processats a la causa principal, el cas BPA, faran arribar a la batlle instructora del cas, Canòlic Mingorance, aquesta sentència del Suprem perquè l’annexi al sumari del cas Emperador. De fet, fins ara, de la causa paral·lela Mingorance només se n’ha quedat la part interessada, i ara, a instàncies dels lletrats dels processats, i amb el beneplàcit del president del Tribunal de Corts, Josep Maria Pijoan, s’haurà d’incorporar el sumari sencer.



Antecedents / La responsable judicial del cas BPA, Canòlic Mingorance, es va basar en les declaracions de l’empresari Rafael Pallardó per fer detenir i empresonar l’exconseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. En l’aute de processament, Mingorance argumenta que l’organització liderada per Gao Ping –un negoci de comerç– va acabar derivant en corrupció, amenaces, coaccions... És a dir una xarxa delictiva que ingressava els guanys a BPA amb la conveniència de Miquel.



El cas Gao Ping ha estat una de les peces claus que s’ha utilitzat contra BPA, un cas que a Espanya s’ha anomenat Emperador i que ha acabat amb l’absolució dels funcionaris espanyols acusats de revelació de secrets, tràfic d’influències i suborn. La primera sentència, la de l’Audiència Nacional, és del 12 de desembre passat. Ara el Suprem ho ha tancat del tot.



Sense cap condemna, a la batlle Mingorance li serà més difícil demostrar que els responsables de BPA estaven al corrent de la trama de corrupteles manegada per Ping i Pallardó. La instrucció del cas BPA s’ha tancat però no es jutjarà fins d’aquí uns mesos.