Notícia La Policia d'Andorra forma els seus agents en matèria de Drets Humans Amb això es persegueix que es preservin les garanties individuals de la ciutadania del país El mur del comissari Rascagneres amb diversos escuts de forces de seguretat d’altres països. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Policia d’Andorra ha començat a formar els seus agents en matèria de Drets Humans amb la finalitat d’oferir un millor servei a la ciutadania. El cap de l’àrea de la Policia Judicial i Investigació criminal, el comissari Benjamí Rascagneres, ha explicat a EL PERIÒDIC que és una campanya que es va iniciar fa uns anys amb la finalitat de donar a conèixer els drets humans als agents i la manera com s’han de garantir. «S’està treballant molt amb molts drets humans, com els delictes d’odi, perquè els professionals els coneguin», ha exposat el comissari.



Precisament, en aquest sentit, s’han organitzat tallers amb els agents, el darrer del qual va ser a començaments de juny. A més, Rascagneres ha assegurat que també van realitzar un taller amb Pere Pastor, que actualment és magistrat en el Tribunal Europeu de Drets Humans d’Estrasburg des del 2015. Pastor també va ser magistrat en el Tribunal del Tribunal Suprem d’Andorra.



Rascagneres ha assegurat que la policia i les forces de l’ordre pública a mitjans del segle passat tenien una mala imatge, que es va forjar en el context de la Segona Guerra Mundial i el nazisme. «No hem d’oblidar d’on venim», ha puntualitzat Rascagneres.



Ara això, ha canviat, ha afirmat el comissari, que ha recordat que el Cos de Policia és «l’únic legitimat de fer servir la força pública». Per això, ha considerat que és essencial que la Policia es formi en Drets Humans. «Hem de ser els primers en garantir i respectar els Drets Humans i drets dels ciutadans», ha subratllat Rascagneres que hi ha afegit: «Hem de ser irreprotxables amb aquest aspecte perquè ostentem la legitimat d’ús de la força pública».