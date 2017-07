Les escoles han atès 14 casos d’assetjament durant el darrer curs

Durant el curs 2016-2017 el departament d’Ensenyament va rebre 14 notificacions de casos d’assetjament escolar, mentre que el curs 2015-2016 en van ser cinc.



Segons la directora del departament d’Inspecció i Qualitat Educativa, Marie Pagès, aquest augment és positiu, perquè «vol dir que gràcies a les tasques de prevenció i informació que s’han anat desenvolupant, la gent s’ha sensibilitzat més amb tot el tema de l’assetjament i ha notificat més casos. També perquè segurament ha pogut conèixer millor les vies existents de denúncia».



Per tot, Pagès remarca que l’objectiu és seguir «sensibilitzant docents, alumnes i familiars, ja que actualment estem en un percentatge molt baix de notificació d’assetjament (un 0,21%), tot i que no sabem si és perquè no hi ha casos o perquè no es denuncien».



Dels 14 casos registrats l’últim curs, tres corresponen als nivells inicials de primera ensenyança, mentre que la resta són de l’últim curs (sisè) i segona ensenyança. A més, cinc dels casos estan dins de la tipologia d’assetjament verbal, cinc dins de verbal i físic i quatre dins de verbal i ciberassetjament. A més, algun dels casos es van haver d’acabar derivant a la Policia.

El protocol a seguir / Actualment, totes les escoles del Principat han de seguir un mateix protocol quan es detecta un cas d’assetjament. El primer pas, segons explica Pagès, és –si hi ha una sospita d’assetjament– notificar-ho a la direcció del centre. «Ho pot comunicar un docent, un col·laborador educatiu, personal de menjador, les mateixes famílies, etcètera».



Un cop es fa la notificació, la direcció convoca un equip d’intervenció, on hi ha un psicopedagog, els tutors de la víctima i l’agressor, entre d’altres. Aquest equip s’encarrega de recopilar informació a través de diferents fonts del centre i testimonis i confirma o desmenteix si hi ha una situació d’assetjament i en quin nivell de gravetat es troba. Pagès destaca que si no es confirma, «s’arxiva el cas i s’intenta reforçar amb mesures de prevenció. En canvi, si es confirma que hi ha un assetjament, s’obre un expedient i es comunica al màxim responsable del sistema educatiu corresponent i a l’àrea d’Inspecció i Qualitat Educativa del Ministeri.



En funció de la gravetat, també es pot notificar la situació al servei de Policia, havent advertit prèviament a la família de l’agressor. I a partir d’haver fet les notificacions pertinents, s’elabora un pla d’intervenció, que té una durada de 30 dies. Passat aquest període, es comprova si s’ha resolt o no el conflicte. De no ser així, es fa un nou pla de 30 dies més amb noves mesures. I així repetidament fins que s’aconsegueix tancar del tot el cas.

Mesures d’intervenció / Pagès destaca que la intervenció pot consistir en «fer tallers, entrevistes, tractaments psicològics, etcètera. Sempre depenent de la gravetat de l’assetjament».