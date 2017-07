Multa de mig milió d’euros per no declarar-ne 738.000

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid ha condemnat una parella de jubilats de Barcelona a pagar més de mig milió d’euros de multa per haver intentat treure 738.000 euros sense declarar procedents d’Andorra, segons informa El Segre. D’aquesta manera, es ratifica la sanció imposada per la Secretaria del Tresor i Política Financera del Ministeri d’Economia per una infracció greu de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

Antecedents / Els fets es remunten a l’any 2013, quan la parella va ser interceptada a Bellver de Cerdanya en un autobús procedent del Principat. Les divises es van trobar a l’interior d’una maleta i ocultes dins d’una bossa de plàstic amb roba bruta i amb una altra bossa folrada amb paper d’alumini. Els detinguts es van excusar dient que els diners els traslladaven perquè volien comprar-se un pis a la Seu d’Urgell.

Balanç de l’any / En el que va d’any, la Guàrdia Civil ha intervingut a la duana més de 330.000 euros en tres actuacions. L’última va ser el març passat, quan un veí de Saragossa va ser interceptat en un autobús de la Seu quan pretenia entrar des d’Andorra més de 40.000 euros sense declarar ocults als mitjons.