Una dona mor ofegada al Parc del Segre

Els Bombers de la Generalitat van rescatar ahir al matí el cos sense vida d’una dona que es va ofegar al canal artificial del Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell. L’avís dels fets el van rebre els Bombers a través d’una trucada al 112 a les 8.33 hores del matí.



La víctima és una dona d’uns 80 anys d’edat, veïna de la Seu d’Urgell. Segons fonts dels Mossos d’Esquadra, el cos no presentava signes de violència, segons ha informat RàdioSeu. A hores d’ara es desconeixen les causes de l’accident, tot i que no es descarta una acció voluntària. La ciutat va quedar consternada.



Al lloc dels fets s’hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers. La unitat de rescat subaquàtic del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) va recuperar el cos sense vida de la dona. Al mateix lloc on va tenir lloc l’incident s’hi van traslladar diferents dotacions dels Mossos d’Esquadra i personal del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).