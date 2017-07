Joss Stone es bolca amb el públic

La cantant i compositora britànica Joss Stone va oferir dissabte passat un concert acústic al restaurant Plató de l’Arthotel. Stone es va deixar la veu i ànima en dita trobada, i és que a través de 12 cançons recopilatòries de la seva intensa carrera va demostrar que la música traspassa fronteres i edats. Malgrat que Stone només té 30 anys, ja porta gairebé 15 anys deixant bocabadat al públic amb la seva singular veu.



El concert es va iniciar a les 11 de la nit i es va composar únicament d’Stone i un parell de guitarres, conformant així un ambient d’allò més càlid i proper, tot i que en la totalitat del restaurant es podien comptabilitzar més de cent persones.



Només entrar, l’energia i espiritualitat d Stone van omplir tota la sala, i és que la cantant va decidir arribar fins a l’escenari passant per la vora dels assistents i amb els peus totalment nus, qui sap si per comoditat o per notar la bona vibra de l’espai i el públic que l’acompanyava.



El concert va començar amb Newborn, una cançó que l’artista va llançar l’any 2011 i que parla de la superació i la força d’estar units. Va ser el primer tema, però el públic ja estava entregat a més no poder. Seguidament, Stone va cantar Love me, del seu nou àlbum Water for your soul. Abans d’iniciar la cançó va preguntar quin era l’idioma d’Andorra i va dir un parell de paraules acompanyades del seu accent britànic: «Gràcies» i «Sou molt guapos».



A continuació, va sonar Super duper love. Mentre cantava, l’artista va baixar de l’escenari i es va posar al mig del públic. Va demanar la col·laboració d’aquest per completar el tema i va acabar la cançó amb una gran ovació dels assistents. Llavors, va canviar una mica el registre i va oferir dos temes més encaminats cap al reggae: Harry’s symphony i Cut the line.



El concert va continuar amb balades i lletres més melòdiques, amb temes com Music o People get ready. Però sens dubte, el que va caracteritzar tota l’actuació d’Stone va ser la capacitat d’interactuar amb el públic i d’integrar-se amb dels assistents. I és que fins i tot –mentre estava cantant– va participar en una vídeotrucada que estava fent una fan del públic amb algú de Mèxic, tot per agrair als assistents la seva devoció i per tornar-los l’estima rebuda.



El concert va acabar amb Son of a preacher man, que parla d’una jove que manté una relació amorosa en secret amb el fill d’un predicador. Durant la jornada tampoc van faltar cançons que, d’alguna o altra manera, toquen la religió, doncs Stone sempre s’ha definit com una persona espiritual.