Victòries nacionals al triatló i al trail dels Andorra Outdoor Games

Els Andorra Outdoor Games van tancar la tercera edició amb victòries andorranes. Com les de Laurence Lestang al triatló i Xavi Teixidó al Trail Pic Negre de 14 quilòmetres. L’esdeveniment va comptar amb 1.200 participants en les tres disciplines que van entrar en competició durant el cap de setmana.



Finalment, la climatologia va ser benèvola per als participants durant els dos dies. Ahir hi havia jornada doble, amb l’Andorra Triatló i l’Andorra Trail Pic Negre, que comptava amb tres recorreguts diferents. El triatló femení va tenir doble podi nacional, amb Lestang com a guanyadora i la també andorrana Laura Camps com a segona. Els participants afrontaven un recorregut amb un primer tram de natació de 750 metres al llac d’Engolasters, per després pujar a la bicicleta per fer 36 quilòmetres i concloure amb una cursa a peu de 9 km. Camps va ser la primera que va sortir de l’aigua, però no va poder aguantar el lloc capdavanter i era avançada per la seva companya del Club Triatló Serradells. Lestang s’imposava amb un crono de 2.55.09 hores, seguida per Camps amb 3.00.25 i Krisztina Molnar (3.11.31). En categoria masculina la victòria va ser per a Óscar Martínez amb 2.27.30. Van completar el podi Eneko Iturbe (2.29.34) i Pablo López (2.30.21).



En una de les distàncies de les curses de muntanya també hi havia triomf de casa. Teixidó, acostumat a competir en curses molt més llargues, es va decidir per prendre part a la de 14 km i 980 metres de desnivell per no haver de forçar davant una temporada exigent com la que té a la Copa del Món. Va vèncer amb contundència respecte a la resta, signant un registre d’1.26.59. El van seguir Òscar Alberich (1.35.39) i Eusebi Vidal (1.38.50). En femení guanyava Izaro Olivares (2.00.25). A continuació es classificaven Carla Moser (2.03.22) i Ángela Aguilar (2.04.40). La prova reina de l’Andorra Trial Pic Negre era la de 35 km i 2.800 m, on es va imposar Jordi Delgado amb 4.14.43. El podi el completaven Cesc Casas (4.19.11) i Pedro López (4.22.04). En noies vencia Judit Francin (5.52.17), Berta Checa era segona amb 6.11.41 i Victoria Hodgkinson tercera amb 6.27.07. A la cursa de 21 km i 1.750 m s’imposava Marc Boixader (2.31.46). També ocupaven un caixó del podi Andreu Contijoch (2.33.10) i Carmelo Plana (2.53.19). En fèmines va guanyar Elena Calvillo amb 3.03.47, seguida per Laura Estorch (3.24.18) i Laia Cuevas (3.26.25).



Els Andorra Outdoor Games s’havien posat en marxa dissabte amb el Challenge MTB, que comptava amb dos recorreguts. El més extens era de 90 km i 2.900 m de desnivell. En aquesta distància el campió va ser Roger Algelaguer amb 4.13.12. A l’itinerari de 50 km i 1.900 m va ser-ho Javier Giménez (2.08.33). De cara a l’any vinent els organitzadors esperen arribar a xifres més elevades de participació, perquè els 1.200 actuals queden molt lluny dels 2.000 que estaven previstos, en un esdeveniment que busca consolidar-se dins el calendari. L’any passat n’havien estat 1.400.