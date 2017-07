Abandonament i vuitena plaça de Cardelús a Estoril

Com va succeir al Circuit Ricardo Tormo de Xest en l’anterior prova, Xavi Cardelús es va quedar sense poder concloure la primera cursa del Campionat d’Europa de Moto2 a Estoril. A la segona va aconseguir finalitzar a la vuitena posició.



A la prova inicial el pilot andorrà d’Stylobike realitzava una bona sortida i lluitava per la setena plaça, però a la novena volta va patir problemes amb l’embragatge i perdia 20 segons. Entrava a boxes per solventar el problema i tenir opcions de sumar algu punt, però la incidència no va quedar arreglada i davant les poques prestacions que presentava la moto per aquets motiu va decidir retirar-se. Tot canviava a la segona cursa. Aconseguia encapçalar el segon grup i lluitava per la sisena plaça, que al final de se li escapava per només sis dècimes.



«Aquesta temporada no estem tenint sort i no puc fer dues curses seguides sense incidències, però queixar-se ja no val de res. L’avaria de la primera cursa m’ha impedit sumar els punts d’un més que possible vuitè lloc que he aconseguit a la segona, on al principi m’ha costat estar concentrat al cent per cent pel que havia passat a la primera. M’he defensat tant com he pogut dels atacs dels dos pilots que lluitaven amb mi i, possiblement, el fet d’encapçalar el meu grup no m’ha beneficiat gaire tenint en compte el fort vent que bufava. Al final m’han superat. La cursa però, crec que ha estat bona», indicava Cardelús, que tanca un cap de setmana «en el que he progressat constantment i m’he situat més a prop dels pilots que dominen el campionat pel que fa als meus temps per volta». Després de la prova portuguesa ocupa la desena plaça de la general del campionat amb 31 punts. La pròxima cita serà el 17 de setembre a Xerès, on només es disputarà una cursa.