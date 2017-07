Notícia Cultura valora positivament els resultats de l’acció cultural Augmenta l’afluència al pavelló andorrà de la Biennal de Venècia Presentació de l’exposició ‘Sweet Candies Caramels’, de Laurence Jenckel Autor/a: Maricel Blanch

L’últim balanç d’accions culturals mostra xifres més que positives, tant pel que fa a activitats dins del Principat com a la divulgació de la cultura andorrana a l’estranger. És el cas del pavelló andorrà de la 57a Biennal de Venècia, que ha assolit en tan sols dos mesos 20.000 visitants. L’acollida a la ciutat italiana ha superat en més de 2.000 persones el nombre de visitants que va rebre el mateix pavelló durant tota l’edició de la Biennal el 2015, uns 17.818. D’aquesta manera, des del Ministeri de Cultura, Joventut i Esports celebren el notable augment d’afluència, així com la bona acollida de Murmuri, l’obra de l’artista Eve Ariza, la qual ja ha aparegut en nombrosos articles de premsa i mitjans especialitzats, tant on line com off line.



El Ministeri de Cultura, Joventut i Esports també recull de manera positiva el tancament de la Temporada 2017 de l’Auditori Nacional d’Andorra, que pot presumir d’haver rebut al voltant de 2.500 espectadors. Partint de què per a cada concert s’havien posat a la venda 400 entrades, des del Ministeri valoren positivament fins a quatre plens absoluts: els concerts d’Ara Malikian, Macaco, José Mercé i Jarabe de Palo. Sidonie i les dues formacions andorranes, David Micó i Bluetonics, van aconseguir omplir més de mig aforament, una xifra que tampoc es pot obviar.



Finalment, David Six, potser la proposta musicalment més arriscada i menys mediàtica en comparació amb la resta de grups, va obtenir el nombre més baix d’assistència però, tot i així, va actuar per a un centenar de persones.



En relació a despeses i beneficis de l’Auditori Nacional, el Ministeri ha destinat un total de 115.695 euros per a la programació d’aquesta temporada, quantitat que inclou els catxets dels artistes i la producció dels concerts, i ha ingressat un total de 53.560 euros en concepte de venda d’entrades.



Per últim, la sala d’exposicions Artalroc ha rebut gairebé 2.900 visitants des que va començar l’any. La primera exposició, que presentava un conjunt de fotografies en blanc i negre dels andorrans Jaume Riba i Àlex Tena sota el títol Madriu 8.8., és la que més afluència ha tingut, amb un total de 1.195 visitants.



L’exposició New Man de l’artista Eduard Arranz-Bravo va rebre 943 visitants. L’exposició Sweet Candies Caramels, en la qual han col·laborat conjuntament Artalroc i Vivand per acollir una selecció dels caramels gegants de plexiglàs de l’artista francesa Laurence Jenkell, ha estat visitada, de moment, ja que encara es pot visitar fins l’11 de setembre, per 753 persones.



Al final del 2016, la sala Artalroc va iniciar un programa d’activitats i tallers infantils per complementar i donar a conèixer les exposicions que en cada moment estan obertes, amb la voluntat d’apropar l’art i els artistes a un nombre de persones més ampli i divers. Totes les activitats han tingut una resposta excel·lent, ja que s’han exhaurit cada vegada les places disponibles.