Notícia El nou espectacle ‘Encamp en clau de llum’ s’estrena aquest dijous La barreja de música i llums làser tindrà lloc a Sant Romà de les Bons L’esglèsia de Sant Romà de les Bons, on tindrà lloc l’espectacle Autor/a: El Periòdic

Una nova proposta cultural aterra per a les Nits d’estiu d’Encamp. En aquesta ocasió es tractarà d’un maridatge de música i llum làser al patrimoni històric de Sant Romà de les Bons, a la parròquia encampadana.



La primera edició de l’espectacle presentat pel Comú d’Encamp que rep per nom Encamp en clau de llum estarà protagonitzat per Gil Rossell, músic encampadà, i està pensat i creat exclusivament per a les Nits d’estiu d’Encamp.



El concert, titulat Around the Castle, tindrà lloc el pròxim dijous 27 de juliol a les deu del vespre, la durada prevista és de 70 minuts i serà d’entrada gratuïta. Inclourà 10 cançons inèdites i dues que formen part de la discografia de l’artista encampadà i que són èxits assegurats. Mentre les cançons són interpretades, l’acompanyament anirà de la mà de l’espectacle de llum, el qual anirà en funció del ritme de la música i el títol de cada cançó. La temàtica de les cançons, ja que han estat pensades exclusivament per a la proposta de Nits d’estiu d’Encamp, serà la vida al castell.



Tot plegat, consistirà en un espectacle que integra música d’un artista del Principat, un espectacle de jocs de llums làser, el qual no és habitual veure en cap altra exhibició semblant, i un indret molt especial per als encampadans.