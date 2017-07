Notícia Presentació del curt ‘Odissea’ La 2a edició de la Biennal Internacional Andorra Land Art tancarà dissabte amb el curt d’Isak Férriz L’antiga Fàbrica de llana d’Escaldes, que ha estat un dels escenaris del Land Art i del curtmetratge ‘Odissea’. Autor/a: Maricel Blanch

Amb motiu de la cloenda de la 2a Biennal Internacional Andorra Land Art, el proper dissabte 29 de juliol a les quatre de la tarda es presentarà el curtmetratge Odissea, d’Isak Férriz, a la Fàbrica de la Llana. La presentació comptarà amb la presència de Férriz així com d’altres artistes que han passat per aquesta edició de la Biennal, i aprofitaran per fer-ne un balanç.



El rodatge d’Odissea, el qual serà el curt oficial de la Biennal Internacional Andorra Land Art, va començar el 3 de juliol i el comissari de la biennal, Pere Moles, tenia la intenció d’estrenar-lo abans de la clausura, però com que s’ha allargat el rodatge, el curtmetratge servirà a tall de tancament. L’actor i director Férriz ha passat per diversos punts de la biennal per a l’enregistrament de la peça, com ara la Fàbrica de la Llana, la zona dels Miradors o el llac d’Engolasters.



Aquesta edició de la Biennal, que va començar el 28 d’abril, ha presentat una cinquantena d’obres d’artistes vinguts d’11 països, que amb les seves obres han valorat el patrimoni cultural i natural del Principat. Les peces s’han col·locat en quatre grans eixos expositius: el Camí dels Drets Humans, la Fàbrica de la Llana, Els Miradors i la Zona Ras.