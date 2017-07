L’Stade Toulousain arrenca la pretemporada a Andorra

Per segon any consecutiu un dels conjunts més importants del continent, l’Stade Toulousian, realitza una estada de pretemporada al Principat. L’equip del Top 14 va començar ahir a exercitar-se.



Arribava al país diumenge a la nit i sense predre temps dilluns al matí va trepitjar ja la gespa de l’Estadi Comunal, per començar a posar-se a to davant una campanya que com sempre es presenta de màxims per a un club com el de Tolosa, el més llorejat de França, i més després que el curs passat tinguessin uns resultats decebedors pels seus aficionats. Al Principat poden treballar sobretot aspectes físics de cara a agafar la forma per a l’inici de curs. També se centraran en elements tècnics i tàctics sobre el terreny de joc. A més del Comunal també s’exercitaran al Nacional. Per fer pinya realitzaran diverses activitats de grup aprofitant les característiques d’Andorra, com realitzar senderisme.