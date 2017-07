Ludo i Aaron se sumen a la llista de renovacions de l'FC Andorra

Encara sense entrenador, l’FC Andorra continua centrat en la plantilla per confeccionar un equip de cara a la pròxima temporada. Els últims en arribar a un acord per renovar són Ludovic Clemente i Aaron Sànchez.



Ludo és el jugador que més temporades porta a l’entitat tricolor i una de les peces bàsiques de l’equip. Aaron, que l’estiu passat va retornar al club on va formar-se, va patir una greu lesió que el va deixar quasi tota la temporada en blanc, amb només una aparició testimonial al tram final del curs. Per a la pròxima campanya confia en tenir minuts per poder aportar a l’equip. Aquestes renovacions se sumen a les de Cristian Martínez, Àlex Sànchez i Jordi Betriu. A més Francisco Pires puja del juvenil per quedar-se al primer equip. La resta de confirmacions sobre la continuïtat o no d’altres jugadors s’aniran produint durant els pròxims dies.



Mentrestant, el club treballa en diferents vies. Una és la de tancar l’entrenador. Properament confia en poder presentar-lo per poder acabar de confeccionar la pretemporada. En aquest sentit també va relacionat el capítol de reforços. Un tercer element de la tasca de la directiva és la d’arribar a un acord per signar un conveni amb el grup inversor que es va presentar per entrar al club, i al qual els soscis van donar via lliure per a negociar-hi en l’assemblea realitzada la setmana passada.