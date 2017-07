Notícia Buhos i Oques Grasses, a la festa major de la Seu d’Urgell Del 25 al 29 d’agost s’oferiran més de 90 activitats per a tots els públics Els membres del grup Buhos. Autor/a: BUHOS

Els grups Buhos i Oques Grasses actuaran el 26 d’agost a la festa major de la Seu d’Urgell. L’ajuntament urgellenc va presentar ahir la programació de la festa, que tindrà lloc del 25 al 29 d’agost. La festa ofereix més de 90 propostes adreçades a totes les edats i a diferents públics. Concretament, se celebraran cinc actes durant els dies previs a la festa major, mentre que el gruix important tindran lloc entre el divendres 25 d’agost i el dimarts 29.



La regidora de Festes i Tradicions, Sílvia Iscla, va explicar ahir que «els actes programats són diversos, fidels a les nostres arrels i tradicions, amb activitats consolidades de fa molts anys, però també de noves que esperem agradin». «Treballem any rere any per tal de créixer amb qualitat i quantitat d’activitats festives», va afegir. Iscla va subratllar que «una vegada més, l’equip de govern continua potenciant la participació dels clubs, entitats, associacions, consells municipals i conciutadans en general en l’organització de la festa major, i gràcies a la suma de l’esforç, l’entusiasme, la il·lusió, les idees i la dedicació de tots ells és una realitat».



Quant a la programació esportiva hi haurà un total de 21 activitats on hi destaquen tres novetats: el torneig de bàsquet 3x3 es trasllada al Palau Municipal d’Esports; se celebrarà el primer torneig de tennis i, finalment, s’acollirà un concurs hípic territorial, al prat del Ganyet.



Pel que fa a les activitats culturals, destaca el Teatre de Festa Major, que tindrà lloc dijous 24, a les deu de la nit, amb l’obra Paradise, una comèdia construïda des del drama, amb tocs esperpèntics. El dissabte 26 a la tarda es podrà gaudir de l’actuació castellera dels Castellers d’Andorra, mentre que la colla de geganters i grallers de la Seu, trauran els gegants a ballar amb les diferents colles convidades pels carrers de la Seu. Una altra novetat és l’espectacle de teatre al carrer Límits, que tindrà lloc dimarts a la tarda, al pati de la biblioteca.



Pel que fa als concerts d’espai casetes, durant els dies de Festa Major, es podrà gaudir, ballar, cantar i saltar amb els següents concerts: dissabte 26, Buhos, Oques Grasses i el grup de Versions Neon; diumenge 27, Porto Bello, Xeic i el grup de versions The Pink Goats; dilluns 28, Aspencat, el grup de versions Zaping i el Dj Marçal Ventura, i dimarts 29, Dj Nuncarguense.



D’altra banda, divendres 25 d’agost se celebrarà el tradicional SeuRock, enguany amb sis grups locals, mentre que a la pista polivalent de la zona esportiva tindrà lloc el SeuTrònic, de divendres a diumenge de la Festa Major.