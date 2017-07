Notícia Ordino veu possible que Saetde entri aviat a Arcalís Si Viladomat guanya, entraria a la societat la pròxima temporada Joan Viladomat i Josep Àngel Mortés se saluden al Govern. Autor/a: MARICEL BLANCH

El Comú d’Ordino estudiarà a fons durant les pròximes setmanes la proposta de l’accionista majoritari de Saetde, Joan Viladomat, perquè la societat pugui entrar a l’accionariat de Secnoa. La voluntat és que, entre finals del mes de setembre i principis d’octubre, es pugui convocar el concurs que hauria de permetre l’entrada de Saetde a la societat que gestiona l’estació d’Arcalís.



El cònsol major d’Ordino, Josep Àngel Mortés, va explicar ahir, durant la sessió de consell de comú, que Viladomat té la intenció d’entrar a formar part de Secnoa durant la pròxima temporada d’hivern i, per tant, si es convoca el concurs per a la concessió dels terrenys i també es fa l’ampliació de capital, cap al mes d’octubre, hi haurà temps suficient perquè al novembre ja estigui «tancat» tot el procés, segons informa l’ANA.



Després de l’anàlisi de la proposta (que Mortés ha qualificat de «ferma», tot i que preliminar) durant el mes d’agost per tenir «les coses clares», es convocaran les empreses al concurs, ja que hi podrien optar altres interessats. La finalitat és que la proposta sigui «el màxim d’atractiva» per a la corporació comunal, va afegir.



El cònsol també va destacar que si bé hi ha moltes qüestions que s’han d’analitzar, sense que hi hagi «cap punt irrenunciable», la proposta de Viladomat sembla força alineada amb el pla director d’Arcalís en el qual el comú continua treballant. De fet, Mortés va admetre que ha estat arran de la presentació del pla que Viladomat ha presentat la proposta, i que les inversions previstes en aquest document són les que es proposen també des de Saetde.



Des de l’oposició, les conselleres liberals Sandra Tudó i Eva Choy van destacar que tot i que desconeixen els detalls concrets de la proposta de Viladomat la valoren «positivament» ja que es creu que és «important que entri un inversor extern» a l’estació. La setmana passada, de fet, van mantenir una reunió en la qual van ser informades de la intenció del soci majoritari de Saetde, però han destacat que no coneixen molts dels detalls. «La idea inicial és molt bona» i, per tant, esperen que «arribi a bon port».



D’altra banda, durant la sessió de consell de comú d’ahir, el cònsol major va informar que s’ha arribat a un acord amb un particular que ha de facilitar l’habilitació d’un aparcament de 20 places a Arans. L’acord és per a cinc anys, renovable, i les obres es faran entre els mesos de setembre i octubre perquè pugui estar disponible de cara a la temporada d’hivern.



Finalment, l’oposició va preguntar pel projecte de xarxa de calor. La majoria va explicar que el concurs per subministrar energia als edificis públics amb l’excedent generat per la caldera de biomassa del Centre Esportiu d’Ordino va quedar desert perquè les propostes que es van presentar superaven el pressupost disponible, de 315.000 euros. Ara el projecte es troba en estudi ja que s’hi voldrien afegir edificis privats.