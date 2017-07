Notícia Penyagolosa (Castelló) El massís més dolç per tocar amb la mà el cel valencià

No és una escapada qualsevol ni per a qualsevol persona. El Penyagolosa és un clar referent de l’excursionisme valencià i està disposat a marcar la vida de molts més senderistes. I no ho diuen uns pocs: és la ruta més famosa entre Castelló i Sant Joan de Penyagolosa.



Lluny del que pugui fer creure el nom, per recórrer la ruta s’ha d’estar mínimament preparat pel que fa a resistència física.



L’origen del topònim, tot i ser confós, sembla procedir de l’evolució dels termes pinna, que vol dir muntanya, i lucosa, que significa boscós.



El seu pic més elevat arriba als 1.814 metres d’altitud, pel que és considerat el sostre de la Comunitat Valenciana. No sempre es té l’ocasió de caminar per sobre de la resta del món.