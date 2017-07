Notícia La Policia deté l’exguarda del parc d’animals per abatre l’os Torb L’acusat ha rebutjat la pena proposada per la Fiscalia i ha estat posat en llibertat amb càrrecs Un dels ossos de Naturlandia tancat en el seu recinte. Autor/a: MARICEL BLANCH

La Policia va detenir ahir al matí el fins ara sotsdirector del parc d’animals de Naturlandia, Josep Font, per un presumpte delicte de maltractament animal. L’exguarda va estar unes hores retingut en les instal·lacions policials i, de cara al migdia, va passar a disposició judicial. Cap a les cinc de la tarda, l’acusat va ser traslladat fins a la Batllia i va ser sotmetre a un judici ràpid.



Segons informa RTVA, durant la vista oral se li va oferir una ordenança penal, on la Fiscalia demanava dos mesos d’arrest domiciliari i 6.000 euros de multa. Tot i això, el detingut va preferir no acceptar l’oferta i ara s’haurà d’enfrontar a un judici ordinari. A l’espera de la data, Font ha estat posat en llibertat amb càrrecs.



De moment, és l’única detenció que s’ha efectuat entorn a l’abatiment de l’os Torb, tot i que no es descarta que n’hi puguin haver més.



La defensa sosté l’actuació / Segons RTVA, fonts de la defensa asseguren que l’acusat va actuar per evitar un mal major, doncs s’al·lega que Font va disparar quan l’os es trobava a 31 metres del vehicle on estava el seu company i que l’os podia haver arribat a la seva posició en pocs segons.



Tal i com especifica el Codi Penal, el responsable del parc d’animals es pot enfrontar a una pena de presó de fins a dos anys i una multa de 9.000 euros.



Antecedents / Els fets es remunten al 14 de juliol, quan els treballadors de Naturlandia van abatre un os després que s’escapés del seu recinte. Al llarg de les investigacions, s’ha conclòs que l’animal es va escapolir del tancat a través d’una porta que estava oberta i no fent un forat a les tanques electrificades com s’havia dit en un inici.