Notícia Intervingut per maltractar la seva parella Un vehicle de la Policia. Autor/a: Maricel Blanch

El Cos de Policia va procedir a la detenció de 15 persones durant la darrera setmana. Una de les detencions es va efectuar dimecres, cap a les 3.40 hores de la nit, a Sant Julià de Lòria. Els agents van retenir un resident de 22 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments en l’àmbit domèstic i delicte contra l’Administració de Justícia. Segons la Policia, el jove hauria agredit física i psíquicament la seva parella, a més, el detingut tenia la prohibició d’entrar en contacte amb ella.



Una altra de les detencions es va produir dimarts, cap a les 18.11 hores de la tarda a Andorra la Vella, quan un resident de 23 anys va ser intervingut per la Policia com a presumpte autor d’un delicte de violació de domicili. Una patrulla es va haver de desplaçar fins al lloc dels fets perquè el jove va entrar al domicili de la seva exparella sense el seu permís.



Tanmateix, els agents van detenir dijous passat un home no resident de 42 anys al Pas de la Casa per un presumpte autor d’un delicte de creació mediat de document inveraç per particular. Els fets van ocórrer cap a les 14.34 hores del migdia, quan els agents van haver de controlar l’implicat en un establiment comercial del Pas per haver sostret tres cartrons de tabac i haver presentat una documentació falsa. Un cop van poder verificar la seva identitat, els agents van veure que l’home tenia una ordre de recerca judicial del mes d’abril d’aquest any, precisament per haver-se identificat també amb una falsa identitat.



Finalment, la Policia va detenir divendres un resident de 22 anys a Escaldes-Engordany, a les 4.40 hores, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral. Els fets es van produir a l’interior d’un aparcament d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella, quan una patrulla va atendre un jove de 17 anys amb la cara i la samarreta plena de sang. El noi va manifestar que havia estat agredit a l’interior del local, i durant una enquesta preliminar, els agents van poder localitzar el suposat agressor i el van traslladar a comissaria.



Altres casos / D’altra banda, la Policia va detenir dimarts passat, a les 18.18 hores, un home no resident de 41 anys que tenia una ordre de recerca policial i que volia entrar al Principat. L’home es disposava a accedir al país amb un turisme particular i va ser detectat durant un control rutinari.



Així mateix, durant la setmana passada el cos va detenir a un total de set homes com a presumptes autors d’un delicte contra la seguretat pública. La taxa més alta d’alcohol en sang que es va registrar va ser de 2,31 g/l.