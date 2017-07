Notícia Detinguts dos homes per robar en xalets del Principat La justícia els acusa de cometre com a mínim quatre furts amb força L’edifici administratiu de la Policia. Autor/a: EL PERIÒDIC

La Policia va detenir diumenge passat dos homes no-residents de 25 i 34 anys com a presumptes autors de diversos furts amb força en xalets d’Andorra la Vella i l’Aldosa de la Massana.



Els fets van tenir lloc cap a les 00.25 hores de la nit, quan els propietaris d’un dels xalets furtats va trucar a la Policia en adonar-se que algú havia entrat a la força al seu domicili. Els lladres van entrar per la porta de la terrassa de l’edifici i van sostreure diverses joies i rellotges, entre altres objectes.



Un cop van arribar els agents, la casa ja es trobava buida i no hi havia cap senyal dels intrusos. Tot i això, després de patrullar la zona, les autoritats van poder localitzar dos sospitosos que estaven a l’interior d’un turisme estacionat a la vora del xalet afectat. Després d’interrogar-los, els agents van procedir a la seva detenció.



Com a mínim quatre furts / La investigació preliminar relaciona els dos detinguts amb –com a mínim– quatre furts amb força en xalets comesos durant el passat cap de setmana. Segons la Policia, els autors aprofitaven l’absència dels propietaris per accedir a l’interior dels mateixos forçant portes o finestres.



En tots els furts, els lladres es van emportar joies, rellotges i diners. A hores d’ara, però, encara no s’ha pogut determinar el valor total del boti. Els perjudicats ja han cursat les corresponents denúncies i ara restaran a l’espera de poder recuperar les seves pertinències o part d’elles.



La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.



El delicte / Segons el Codi Penal, el delicte de furt amb força –«amb independència del valor de la cosa furtada– ha de ser castigat amb pena de presó d’un a quatre anys si hi concorre alguna de les circumstàncies següents: forçament de porta, finestra, objecte que contingui la cosa o dels mitjans instal·lats pel propietari per evitar o dificultar l’accés a la cosa, inutilització de sistemes d’alarma o guarda o ús de claus falses o de possessió il·legítima o de codis de coneixement il·lícit». Així com si hi ha «escalament per accedir al lloc on es troba la cosa».



A més, si el furt es comet amb «accés il·lícit a casa habitada –amb independència del valor de la cosa furtada– s’ha d’imposar pena de presó de dos a sis anys».