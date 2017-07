Notícia Laika demana que la Policia protegeixi els testimonis de l'agressió al gos L’associació assegura que les persones no volen parlar de l’afer per «por» El president de Laika i altres membres davant de la Batllia, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’associació protectora Laika denuncia que en casos de maltractament d’animals els testimonis «sovint no volen declarar davant de la justícia perquè tenen por, ja que solen ser coneguts de l’agressor o veïns del barri».



Precisament, Laika està pendent d’entrar avui una querella criminal contra l’home detingut dimecres passat per agredir el seu gos a la via pública. Segons el president de l’associació, Josep Mas, «en aquest cas també hi ha testimonis que voldrien declarar per explicar els fets, però per por, no ho fan». Per aquest motiu, Mas demana que la Policia «utilitzi els elements jurídics necessaris per protegir els declarants».



Laika presentarà la querella perquè vol acabar amb la «impunitat que hi ha des de fa temps, perquè els animal no tenen cap culpa i estan patint violències». A més, Mas assegura que «hi ha comentaris de tot el veïnat» que demostren que l’home no és la primera vegada que maltracta a una mascota seva, «tot i que no hi ha proves». Per tot, «considerem que els dos gossos que té en possessió no estan segurs i per això demanem de forma imminent que es retiri la custòdia d’ambdós cans».



Actualment, el gos maltractat es troba en un centre veterinari del país recuperant-se d’un traumatisme cranioencefàlic, tot i que ja no es tem per la seva vida. Mentre que l’altra gossa està amb el seu amo acusat de maltractament.