La sobreproducció de tabac es penalitzarà amb 16,20€ més el kg

El compromís del Govern de marcar un sostre de producció de tabac de 1.600 tones anuals a canvi d’una moratòria de 20 anys durant els quals el tabac es mantindria en un règim particular d’exclusió duanera suposarà –en cas d’acceptar-se per part de la Unió Europea (UE)– que els productors que superin aquesta xifra hagin de pagar un 20% més dels impostos que paguen actualment. Això representaria amb les xifres d’avui un sobrecost de 16,20 euros el quilo, un augment que seria superior als tres darrers increments. Així s’especifica en la proposta presentada per l’Executiu a Brussel·les al qual ha tingut accés EL PERIÒDIC i que indica que la indústria ha suportat des del 2009 un creixement dels drets de duana del 474% passant de 14,1 euros el quilo ara fa vuit anys a 80,9 euros el quilo el març d’enguany.



La mesura de penalització pretén incentivar el sector a buscar alternatives per reconvertir-se, a més de portar la seva activitat a «límits raonables» i així donar als estats veïns «garanties addicionals sobre el control del comerç de productes del tabac». És a dir, permetria evitar un augment del contraban i limitar l’increment de la diferència de preu del tabac amb Espanya i França.



Per tot plegat, l’Executiu entén que la proposta permetria seguir tenint un marge comercial suficient per la supervivència del sector que, alhora, haurà de buscar vies alternatives de negoci. El Govern calcula que els 20 anys de transitòria també permetrien que l’Estat pogués «participar activament» de la reconversió del sector agrícola, tenint temps suficient per implementar les mesures financeres i polítiques necessàries. Així mateix, es podria diversificar l’economia andorrana per tal de minvar la dependència dels ingressos de l’Estat provinents dels impostos del tabac.

La resposta d’Europa / Malgrat que fins al mes d’octubre no es disposarà d’una resposta oficial per part de la UE, des de l’Executiu asseguren que la proposta s’ha rebut amb bons ulls a Brussel·les. Amb tot, fonts consultades van indicar que Europa acceptaria la proposta a canvi de fer un seguiment durant els 20 anys de transitòria per conèixer els passos que estaria fent Andorra. El proper 9 d’octubre tindrà lloc la propera reunió a Brussel·les en la qual el Principat haurà de presentar el full de ruta a seguir per poder dur a terme aquesta revisió.

La clàusula de reexamen / La nova ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, va presentar la proposta del tabac que Andorra ha enviat a Brussel·les durant la seva primera reunió pel pacte d’Estat per l’Acord d’Associació amb la Unió Europea que va tenir lloc ahir amb els agents econòmics i socials i el Partit Socialdemòcrata (PS), l’únic grup de l’oposició que participa d’aquestes trobades.

El conseller socialdemòcrata, Gerard Alís, va destacar que «el més important de la proposta és la «clàusula de reexamen» que permetria que passats els 20 anys de moratòria el tabac no entrés directament a la Unió Duanera sinó que es pogués renegociar la seva adhesió. Tal com s’especifica en el document enviat a la UE, és difícil per Andorra preveure en quina situació es trobarà a 20 anys vista, per la qual cosa és «imprescindible» poder comptar amb aquesta clàusula i que la fi del període de transició «no suposi la mort del sector». A parer d’Alís, aquest punt permet «mantenir les línies vermelles per protegir els sectors econòmics del país i diversificar l’economia perquè un cop acabi el termini no ens afecti».

Les crítiques / Amb tot, els agents econòmics i socials del país segueixen criticant «la falta de pedagogia» en les negociacions amb Europa. Els agents consideren que l’Executiu no ha explicat degudament els avantatges que l’acostament a Europa portarà per al país i concretament per als empresaris. Segons el socialdemòcrata, la millora més important és que els empresaris podran treballar tant al país com a fora i, per tant, tindran més oportunitats de negoci.